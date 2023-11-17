«Недосмотрели»: чиновники об обвале дома в Астрахани и кто ответит за смерть пенсионерки

Многоэтажный жилой дом обрушился в Астрахани 16 ноября. В результате инцидента погибла пожилая женщина. Редакция «Радио 1» расскажет, по чьей вине произошла трагедия, что о произошедшем говорят власти, и как жители многоэтажки поняли, что их дом рухнет через несколько минут.