Недвижимость Елены Блиновской выставлена на продажу для погашения долга

Фото: Риа Новости/ Кирилл Зыков
Все недвижимость Елены Блиновской выставлена на продажу для погашения долгов перед налоговой.
Адвокаты «королевы марафонов» предпринимают все усилия, чтобы ускорить процесс погашения долга, который составляет 1 млрд 159 млн 589 тыс. 906 рублей 06 копеек, сообщает «SHOT». Напомним, что с помощью марафонов блогерша заработала 4 миллиарда рублей.
24 октября заседание по делу Елены Блиновской отложили, поскольку ее адвокаты не приехали в суд.
На сегодняшнее заседание Елена Блиновская пришла с несколькими тетрадями, ручкой и бутылкой воды. На последние слушания «королева марафонов» приходит в одной и той же одежде.
Блогерше также позволили продать её автомобиль «Lamborghini Urus» в счёт долга перед налоговой. За него Блиновская надеется выручить 38 миллионов рублей.
К концу года «королева марафонов» хочет погасить около 700 миллионов по долгу.
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24 октября заседание по делу Елены Блиновской отложили, поскольку ее адвокаты не приехали в суд.
На сегодняшнее заседание Елена Блиновская пришла с несколькими тетрадями, ручкой и бутылкой воды. На последние слушания «королева марафонов» приходит в одной и той же одежде.
Блогерше также позволили продать её автомобиль «Lamborghini Urus» в счёт долга перед налоговой. За него Блиновская надеется выручить 38 миллионов рублей.
К концу года «королева марафонов» хочет погасить около 700 миллионов по долгу.
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Ольга Енгалычева