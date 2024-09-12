Муж «королевы марафонов» Блиновский был задержан в воинской части

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Алексей Блиновский был задержан в воинской части на южнодонецком направлении. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сослуживцы Блиновского сообщили, что командование до последнего защищало его право на воинскую службу, однако это не помогло. Ранее Алексей сменил адвоката после того, как был объявлен в федеральный розыск за неуплату налогов и отмывание денег.
Напомним, что Блиновский решил отправиться на фронт добровольцем, чтобы спасти репутацию и финансовое положение семьи. Он служил сначала под Красногоровкой в штурмовом подразделении пятой ОМСБр, а затем был переведен под село Урожайное в ДНР, где входил в состав 95-го стрелкового полка.
Ранее сообщалось, что блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов. По ее словам, она не следила за налогами из-за того, что была в декрете, а всеми бухгалтерскими делами занималась команда блогера.
До этого партнёр коллегии адвокатов «Юков и партнёры» Светлана Тарнопольская назвала возможным признание судом блогера Елену Блиновскую банкротом.
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Напомним, что Блиновский решил отправиться на фронт добровольцем, чтобы спасти репутацию и финансовое положение семьи. Он служил сначала под Красногоровкой в штурмовом подразделении пятой ОМСБр, а затем был переведен под село Урожайное в ДНР, где входил в состав 95-го стрелкового полка.
Ранее сообщалось, что блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов. По ее словам, она не следила за налогами из-за того, что была в декрете, а всеми бухгалтерскими делами занималась команда блогера.
До этого партнёр коллегии адвокатов «Юков и партнёры» Светлана Тарнопольская назвала возможным признание судом блогера Елену Блиновскую банкротом.
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Дарья Осипова