Стало известно, что происходит с детьми Блиновской

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Адвокат Наталия Сальникова арестованной Елены Блиновской сообщила, что её дети находятся с бабушкой.
Вместе с тем, специалист отметила, что её подзащитная общается с детьми посредством телефонных звонков.
Ранее стало известно о том, что Елена Блиновская не стала отвечать на вопросы о задержании в зоне специальной военной операции своего мужа, а адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что эта новость фейковая.
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«Звонки разрешены. О том, на какие средства живут дети, я не знаю. Есть же бабушки, дедушки, родственники, друзья. С бабушкой они находятся», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Сальникова.
Ранее стало известно о том, что Елена Блиновская не стала отвечать на вопросы о задержании в зоне специальной военной операции своего мужа, а адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что эта новость фейковая.
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Мелисса Тимофеева