Нейробиолог назвал приводящие к бессоннице ошибки
Нейробиолог Мэтью Уокер рассказал об ошибках, которые приводят к бессоннице. Об этом сообщает HuffPost.
Эксперт пояснил, что засыпание проходит поэтапно, и даже малейшая ошибка может помешать достижению цели. Для того чтобы заснуть, организму необходимо снизить температуру примерно на один градус. Поэтому лучше всего создавать прохладные условия в спальне, считает специалист. Он также отметил, что теплый или горячий душ, принятый за час до сна, способствует снижению температуры тела. Кровь приливает к поверхности кожи, и организм начинает отдавать тепло, подчеркнул Уокер.
Эксперт добавил, что проблемы могут возникнуть из-за употребления алкоголя перед сном, яркого освещения или использования гаджетов. Если в течение 25 минут не удается заснуть, лучше не оставаться в постели, а заняться чем-то простым и спокойным, советует специалист.
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