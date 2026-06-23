Нейробиолог назвал приводящие к бессоннице ошибки

23 июня 2026, 08:50

Нейробиолог Уокер: Теплый или горячий душ за час до сна помогает заснуть

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Нейробиолог Мэтью Уокер рассказал об ошибках, которые приводят к бессоннице. Об этом сообщает HuffPost.