Нейробиолог объяснила интерес людей к офисным интригам

18 июля 2026, 16:27

Нейробиолог Накано: мозг строит «социальную карту» для выбора поведения

Фото: iStock/AntonioGuillem

Интерес к офисным интригам объясняется так называемой «социальной картой», выстраиваемой мозгом для выбора правильной тактики поведения. Об этом рассказала профессор Университета Осаки Тамами Накано.





По ее словам, которые приводит РИА Новости, в ходе исследования добровольцы смотрели сериал «Форс-мажоры» о работе юристов и их проблемах в отношениях. До и после просмотра людям показывали лица главных героев. Ученые с помощью фМРТ-сканирования сравнили паттерны активности мозга с тем, как зрители воспринимали отношения персонажей.

«Наш мозг не просто запоминает персонажей по отдельности, а, по-видимому, размещает людей в голове на основе «смысла отношений»: кто с кем и в каких отношениях находится», — пояснила собеседница агентства.