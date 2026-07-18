Нейробиолог объяснила интерес людей к офисным интригам
Нейробиолог Накано: мозг строит «социальную карту» для выбора поведения
Интерес к офисным интригам объясняется так называемой «социальной картой», выстраиваемой мозгом для выбора правильной тактики поведения. Об этом рассказала профессор Университета Осаки Тамами Накано.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, в ходе исследования добровольцы смотрели сериал «Форс-мажоры» о работе юристов и их проблемах в отношениях. До и после просмотра людям показывали лица главных героев. Ученые с помощью фМРТ-сканирования сравнили паттерны активности мозга с тем, как зрители воспринимали отношения персонажей.
«Наш мозг не просто запоминает персонажей по отдельности, а, по-видимому, размещает людей в голове на основе «смысла отношений»: кто с кем и в каких отношениях находится», — пояснила собеседница агентства.Эта внутренняя модель, которую нейробиолог называет «социальной картой», позволяет людям легче ориентироваться в сложной социальной среде — на работе, в школе или в семье. Чтобы просчитать тактику поведения, нужно понимать уровень близости между коллегами, скрытые конфликты и учитывать статус человека.