Стало известно, как не уволиться на эмоциях после тяжёлой недели

18 июля 2026, 16:02

Психолог Каталина: решение об увольнении стоит принимать не на эмоциях

Фото: Istock/RADsan

Бизнес-психолог Екатерина Каталина предостерегает от увольнения сразу после тяжёлой недели. По её словам, такое желание часто возникает как эмоция, а не как обдуманное решение. Эксперт советует подождать до утра: если чувство не пройдёт, тогда это повод задуматься всерьёз.





В беседе с «Газетой.Ru» психолог отметила, что важно отделить усталость от реального положения дел. Она пояснила, что в состоянии перегрузки психика ищет быстрый выход, и увольнение кажется лёгким способом сбросить давление. Но человек может уйти не от плохой работы, а от собственного истощения.



Каталина рекомендует оценить обстановку: задачи, руководство, коллектив, условия труда. Увольнение оправдано, если условия давно не устраивают.

«Если на выходных вы не можете расслабиться, думая только о том, что скоро придётся возвращаться на работу, и эти мысли вызывают тревогу, это серьёзный сигнал», — подчеркнула эксперт.