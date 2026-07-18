Стало известно, как не уволиться на эмоциях после тяжёлой недели
Бизнес-психолог Екатерина Каталина предостерегает от увольнения сразу после тяжёлой недели. По её словам, такое желание часто возникает как эмоция, а не как обдуманное решение. Эксперт советует подождать до утра: если чувство не пройдёт, тогда это повод задуматься всерьёз.
В беседе с «Газетой.Ru» психолог отметила, что важно отделить усталость от реального положения дел. Она пояснила, что в состоянии перегрузки психика ищет быстрый выход, и увольнение кажется лёгким способом сбросить давление. Но человек может уйти не от плохой работы, а от собственного истощения.
Каталина рекомендует оценить обстановку: задачи, руководство, коллектив, условия труда. Увольнение оправдано, если условия давно не устраивают.
«Если на выходных вы не можете расслабиться, думая только о том, что скоро придётся возвращаться на работу, и эти мысли вызывают тревогу, это серьёзный сигнал», — подчеркнула эксперт.По словам специалиста, рутинные задачи — не повод уходить. Но если работа не приносит удовлетворения или смысла, а каждое новое задание давит, проблема глубже.