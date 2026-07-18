Специалисты Роскачества рассказали о влиянии вишни на сон и сосуды
Специалисты Роскачества рассказали о полезных свойствах вишни. По их мнению, 100 граммов дают 20% суточной нормы ретинола и 12% аскорбиновой кислоты. Витамин B9 в сочетании с железом и витамином C помогает профилактировать анемию.
В беседе с RT эксперты пояснили, что натуральный вишнёвый сок без сахара дважды в день сокращает время засыпания и улучшает качество сна, а витамины C и PP укрепляют сосуды.
«Для мужчин продукт ценен высоким содержанием цинка, стимулирующего синтез половых гормонов и улучшающего качество семенной жидкости, а также комплексным укреплением сердечно-сосудистой системы. Беременным женщинам вишня помогает восполнить дефицит фолиевой кислоты и железа, обеспечивая двойную защиту от анемии», — добавили представители Роскачества.Кроме того, по словам специалистов, низкий гликемический индекс даёт длительное насыщение без скачков сахара. Однако при всём этом кислоты в ягоде раздражают слизистую желудка. Эксперты не рекомендуют есть вишню натощак и в больших объёмах при язве, гастрите и изжоге.