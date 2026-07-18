Специалисты Роскачества рассказали о влиянии вишни на сон и сосуды

18 июля 2026, 15:33

Фото: Istock/alicjane

Специалисты Роскачества рассказали о полезных свойствах вишни. По их мнению, 100 граммов дают 20% суточной нормы ретинола и 12% аскорбиновой кислоты. Витамин B9 в сочетании с железом и витамином C помогает профилактировать анемию.





В беседе с RT эксперты пояснили, что натуральный вишнёвый сок без сахара дважды в день сокращает время засыпания и улучшает качество сна, а витамины C и PP укрепляют сосуды.

«Для мужчин продукт ценен высоким содержанием цинка, стимулирующего синтез половых гормонов и улучшающего качество семенной жидкости, а также комплексным укреплением сердечно-сосудистой системы. Беременным женщинам вишня помогает восполнить дефицит фолиевой кислоты и железа, обеспечивая двойную защиту от анемии», — добавили представители Роскачества.