Япония возобновляет обмен студентами с Россией
Правительство Японии приступает к восстановлению молодежных и студенческих обменов с Россией, несмотря на напряженные отношения и сохранение антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Японо-российский центр молодежных обменов.
Как отмечает агентство, после возобновления программы отправки молодых исследователей в Россию рассматривается возможность направления в РФ студентов из Японии. Программа молодежных обменов начала действовать в 1999-м. За 23 года в ней участвовали порядка 9,8 тысячи человек.
В 2022-м правительство Японии приостановило культурные и гуманитарные обмены с Россией. Однако полностью связи не разорвали: например, в Японии ежегодно проходит Фестиваль российской культуры, а ее жители продолжают приезжать в РФ на отдельные мероприятия.
Одним из препятствий для активизации обменов были ограничения на поездки — власти призывали воздерживаться от визитов в РФ. Однако в сентябре прошлого года кабмин Японии смягчил эти правила, разрешив поездки по гуманитарным, деловым и образовательным целям.
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