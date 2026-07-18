Япония возобновляет обмен студентами с Россией

18 июля 2026, 16:07

ТАСС: Япония возобновляет студенческие обмены с Россией

Фото: iStock/SeventyFour

Правительство Японии приступает к восстановлению молодежных и студенческих обменов с Россией, несмотря на напряженные отношения и сохранение антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Японо-российский центр молодежных обменов.