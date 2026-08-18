Нейробиолог раскрыла помогающую быстрее уснуть вечернюю привычку

18 августа 2026, 12:13

Нейробиолог Боярскайте: Чтение спокойной книги перед сном помогает быстрее уснуть

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Нейробиолог Лаура Боярскайте рассказала, какая вечерняя привычка помогает быстрее уснуть. Об этом информирует портал Real Simple.