Нейробиолог раскрыла помогающую быстрее уснуть вечернюю привычку
Нейробиолог Лаура Боярскайте рассказала, какая вечерняя привычка помогает быстрее уснуть. Об этом информирует портал Real Simple.
Для улучшения качества сна Боярскайте рекомендует по вечерам читать книги. Она объясняет, что погружение в чтение спокойной литературы снижает вероятность прокручиваний в голове напряженных бесед, размышлений о завтрашних делах или удержания внимания в телефоне. Однако в материале подчеркивается, что само по себе чтение не вызывает сон; оно лишь помогает отвлечься от факторов, мешающих заснуть.
Боярскайте советует выбирать для вечернего чтения книги с неинтенсивным сюжетом. По мнению нейробиолога, идеальный выбор — это что-то увлекательное, способное удержать интерес, но не настолько тревожное, чтобы вызывать возбуждение нервной системы.
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