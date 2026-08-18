В Роскачестве назвали последствия привычки ставить горячую еду в холодильник

18 августа 2026, 11:01

Роскачество: Горячая еда в холодильнике может испортить иные продукты

Фото: iStock/M-Production

Привычка ставить горячую еду в холодильник может испортить другие продукты в нем. Об этом сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в разговоре с «Лентой.ру».