В Роскачестве назвали последствия привычки ставить горячую еду в холодильник
Привычка ставить горячую еду в холодильник может испортить другие продукты в нем. Об этом сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в разговоре с «Лентой.ру».
Температура в холодильнике резко возрастает, если в него поместить горячую кастрюлю. Это особенно критично для старых моделей с одним компрессором, так как они не успевают компенсировать приток тепла. В результате создаются благоприятные условия для размножения бактерий на уже находящихся в холодильнике продуктах, объяснила эксперт.
Основная угроза от горячей еды в холодильнике не в ней самой, а в других продуктах, которые уже хранятся на полках. Повышение температуры даже на несколько градусов запускает активное размножение бактерий на молоке, мясе и нарезках. Если в холодильник поместить горячий суп, молоко на соседней полке может испортиться на сутки раньше положенного срока, отметила Спеценко.
Горячие продукты выделяют пар, который конденсируется на стенках холодильника и других продуктах, вызывая избыточную влажность. Если на стенках холодильника или на продуктах образуется конденсат или наледь быстрее обычного, это может быть связано с наличием горячих продуктов.
Читайте также: