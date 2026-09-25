Стало известно о новых законах, которые затронут маркетплейсы с октября

25 сентября 2026, 13:01

Юрист Бондаренко: продавцов на маркетплейсах будут проверять на «Госуслугах»

Фото: iStock/mesh cube

С 1 октября в России вступает в силу пакет законов о платформенной экономике, который впервые системно регулирует отношения между маркетплейсами и их партнерами — продавцами, исполнителями и владельцами пунктов выдачи заказов.