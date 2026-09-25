Стало известно о новых законах, которые затронут маркетплейсы с октября
С 1 октября в России вступает в силу пакет законов о платформенной экономике, который впервые системно регулирует отношения между маркетплейсами и их партнерами — продавцами, исполнителями и владельцами пунктов выдачи заказов.
Как сообщила NEWS.ru корпоративный юрист Юлия Бондаренко, с этой даты продавцов на маркетплейсах станут проверять через портал «Госуслуги» и реестры предпринимателей. Кроме того, вводится запрет на реализацию БАДов и лекарств, незарегистрированных в России.
Она подчеркнула, что на карточке товара должна быть указана настоящая цена для покупателей, не участвующих в акциях. Кроме того, по словам юриста, оператор не может менять условия договора в одностороннем порядке — он должен уведомить партнера минимум за 15 дней.
Вводится и административная ответственность: за непроверку информации в карточке товара должностным лицам грозит штраф 30–80 тыс. рублей, юрлицам — 50–100 тыс. рублей. За незаконное снижение цены за счет продавца — 30–80 тыс. для должностных лиц и 100–300 тыс. рублей для компаний, резюмировала Бондаренко.
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