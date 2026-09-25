Стало известно, в каком регионе обитает самая опасная ядовитая змея России

25 сентября 2026, 15:21

Биолог Ларшин: самая ядовитая змея России обитает в Дагестане

Фото: iStock/MikeLane45

В Дагестане обитает одна из самых опасных ядовитых змей России — гюрза, или левантская гадюка. Об этом «Известиям» рассказал биолог, специалист по работе с экзотическими животными Борис Ларшин.





Он подчеркнул, что в других регионах страны также встречаются опасные виды, такие как ядовитые гадюки и щитомордники.





«Гюрза действительно представляет опасность для человека. Это крупная змея, которая может вырастать более 2 м в длину. По размеру она больше обычной комнатной двери, а по толщине может быть сопоставима с человеческой рукой. Соответственно, у нее большое количество яда, причем этот яд обладает высокой эффективностью. Укус взрослой гюрзы или даже крупного подростка может быть смертельно опасным», — объяснил эксперт.