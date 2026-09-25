Стало известно, в каком регионе обитает самая опасная ядовитая змея России
Биолог Ларшин: самая ядовитая змея России обитает в Дагестане
В Дагестане обитает одна из самых опасных ядовитых змей России — гюрза, или левантская гадюка. Об этом «Известиям» рассказал биолог, специалист по работе с экзотическими животными Борис Ларшин.
Он подчеркнул, что в других регионах страны также встречаются опасные виды, такие как ядовитые гадюки и щитомордники.
«Гюрза действительно представляет опасность для человека. Это крупная змея, которая может вырастать более 2 м в длину. По размеру она больше обычной комнатной двери, а по толщине может быть сопоставима с человеческой рукой. Соответственно, у нее большое количество яда, причем этот яд обладает высокой эффективностью. Укус взрослой гюрзы или даже крупного подростка может быть смертельно опасным», — объяснил эксперт.
Ядовитые змеи встречаются практически по всей территории России — от европейской части до Сибири и Дальнего Востока. Наиболее распространены представители семейства гадюковых, в том числе обыкновенная и степная гадюки.
По словам Ларшина, в разных регионах обитают разные виды. На Дальнем Востоке встречаются уссурийский и средний щитомордники, а в Сибири, включая Новосибирскую и Томскую области, а также в Забайкалье — обыкновенный щитомордник.
При этом большинство ядовитых змей России, включая гадюк и щитомордников, обычно не представляет смертельной угрозы для здорового взрослого человека. Их укусы могут вызвать сильный отек, сохраняющийся несколько дней, однако летальные случаи крайне редки. Тяжелые последствия чаще возникают при неправильном лечении или попытках самостоятельно справиться с последствиями укуса.