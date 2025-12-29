Нейрохирург из США впал в кому и встретился с умершей сестрой в «другом мире»
Известный нейрохирург из США, очнувшийся после комы, заявил, что встретил сестру в загробном мире. Об этом информирует Daily Mail.
72-летний врач и преподаватель Гарвардской медицинской школы Эбен Александер долгое время был скептиком относительно посмертного опыта. Однако в 2008 году его жизнь кардинально изменилась: он заболел вирусным менингитом, что привело к серьезным осложнениям. В надежде спасти мужчину, врачи ввели его в искусственную кому. В течение семи дней мозг Александера не проявлял активности.
Во время комы Эбен утверждал, что его сознание перенеслось в иной мир, который он описывал как рай. Путешествие началось с «первобытной тьмы», затем врач оказался в долине удивительной красоты с водопадами, музыкой и ощущением всепроникающей связи. Его проводником стала женщина с добрыми голубыми глазами.
Спустя неделю Александер вышел из комы. В детстве его усыновили, и уже будучи взрослым он нашел своих биологических родителей. Однако мужчина так и не смог встретиться с сестрой Бетси, которая скончалась за несколько лет до этого.
Через пару месяцев после своего чудесного пробуждения и полного выздоровления Александер увидел фотографию сестры и узнал в ней ту самую женщину-проводника. Это открытие стало для него неопровержимым доказательством реальности этого опыта и заставило пересмотреть все свои научные убеждения. Теперь он уверен, что сознание может существовать независимо от мозга.
