Женщина увидела гражданские войны будущего во время клинической смерти
Жительница Канады оказалась на грани смерти из-за легочной эмболии и увидела своих покойных родных, а также картины будущего. Об этом сообщает Daily Star.
Хизер Мэй из Ванкувера попала в больницу из-за тромба. По ее заверению, в машине скорой помощи она потеряла сознание и погрузилась в абсолютную темноту. Мэй отметила, что это пространство было безграничным, и женщина словно плыла по озеру в полном одиночестве.
Затем она заметила крошечную точку света и почувствовала, как ее поднимает и затягивает в тоннель. После этого перед ней возникло около ста человек, которые оказались умершими родственниками канадки. От них Мэй получила золотой шар, в котором увидела ужасные картины будущего.
«Множество гражданских войн... Много голода», — описала женщина свое видение.
По словам жительницы Канады, люди из ее видения хотели быть услышанными и добивались равенства. Вскоре она пришла в себя. С тех пор Мэй убеждена, что людям следует прекратить разногласия между различными культурами и сосредоточиться на достижении общих целей.