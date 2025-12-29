Женщина увидела гражданские войны будущего во время клинической смерти

29 декабря 2025, 10:01

Жительница Канады увидела конфликты будущего во время клинической смерти

Фото: iStock/hxdbzxy

Жительница Канады оказалась на грани смерти из-за легочной эмболии и увидела своих покойных родных, а также картины будущего. Об этом сообщает Daily Star.





Хизер Мэй из Ванкувера попала в больницу из-за тромба. По ее заверению, в машине скорой помощи она потеряла сознание и погрузилась в абсолютную темноту. Мэй отметила, что это пространство было безграничным, и женщина словно плыла по озеру в полном одиночестве.



Затем она заметила крошечную точку света и почувствовала, как ее поднимает и затягивает в тоннель. После этого перед ней возникло около ста человек, которые оказались умершими родственниками канадки. От них Мэй получила золотой шар, в котором увидела ужасные картины будущего.





«Множество гражданских войн... Много голода», — описала женщина свое видение.