За аккумулятор в подъезде предупредили о штрафе до 800 тысяч рублей

11 ноября 2026, 09:53

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Хранение аккумуляторов от электросамокатов и велосипедов в подъезде грозит серьезными последствиями. Об этом предупредил специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь.