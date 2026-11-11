За аккумулятор в подъезде предупредили о штрафе до 800 тысяч рублей
Хранение аккумуляторов от электросамокатов и велосипедов в подъезде грозит серьезными последствиями. Об этом предупредил специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
В беседе с «Москвой 24» эксперт объяснил, что поврежденная литийионная батарея способна быстро загореться. При этом огонь сопровождает едкий дым, опасный для людей и затрудняющий выход из здания. Особый риск создает одновременная зарядка нескольких аккумуляторов в помещении с жильцами.
Правила противопожарного режима запрещают оставлять личное имущество на путях эвакуации. К ним относятся подъезды, тамбуры, лестничные площадки и холлы у лифтов. Ограничение действует в жилых домах и хостелах. Устраивать кладовые на чердаках, в подвалах и цокольных этажах тоже нельзя, если проект здания их не предусматривает.
Бондарь посоветовал держать батареи вдали от сырости и мороза. Открытый балкон для этих целей не подойдет: влажность и скачки температуры способны повредить устройство и вызвать короткое замыкание.
Если нарушение требований пожарной безопасности повлечет ущерб имуществу или здоровью, штраф может составить 700–800 тысяч рублей. За уничтожение чужого имущества по неосторожности грозит уголовная ответственность: штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года.
При опасениях из-за нарушения правил эксперт рекомендовал обращаться в МЧС. В заявлении стоит указать на угрозу жизни и здоровью людей. Такое сообщение может стать основанием для внеплановой проверки.
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