Нейропсихолог рассказала о способах избавления от неприятных воспоминаний

01 сентября 2025, 19:44

Нейропсихолог Колобова: саккады помогут отвлечься от неприятных воспоминаний

Фото: iStock/fizkes

Нейропсихолог Светлана Колобова в интервью Москве 24 рассказала, как можно отвлечься от неприятных воспоминаний.





По ее словам, которые приводит телеканал, если грустные и тревожные мысли мешают на чем-то сосредоточиться, переключиться помогают простые телесно-ориентированные техники. Например, можно на некоторое время прижать кончик языка к небу или приложить кубик льда к запястью. Специалист также рекомендует горизонтальные саккады: быстрые движения глаз в одном направлении.



Но наиболее эффективно, по ее мнению, работает проговаривание вслух своих переживаний, связанных с навязчивым воспоминанием. Особенно это помогает, когда не отпускают мысли о неразрешенных конфликтах, когда человек не смог вовремя ответить на агрессию.

«Кто-то обидел, оскорбил, а в ответ вовремя не нашлось нужных слов. Инцидент как бы не завершился. Теперь это не отпускает, и сценарий продолжает обыгрываться в мыслях. Тогда надо эмоционально проговорить, а лучше даже прокричать все, о чем надо было сказать раньше. В таком случае мы как бы обманем мозг, дав ему понять, что конфликт исчерпан», – заключила Колобова.