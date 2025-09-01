Юрист объяснила, как правильно спланировать отпуск на ноябрьские праздники
Юрист Алла Георгиева в беседе с «Москва 24» рассказала, как можно продлить ноябрьские выходные и при этом выиграть в финансах.
По её словам, оптимально взять отпуск в месяце с большим количеством рабочих дней — осенью это октябрь. Так, если оформить отпуск с 27 октября по 1 ноября, то к нему автоматически прибавятся праздничные дни 2, 3 и 4 ноября. В результате отдых получится длиннее, а сумма отпускных — больше, чем в ноябре, где всего 19 рабочих дней.
Тем, кто хочет сэкономить не деньги, а именно дни отпуска, эксперт советует другой вариант: взять отпуск 5, 6 и 7 ноября. Тогда получится отдых с 2-го по 9-е число — благодаря праздничным и выходным дням.
