Юрист ответил, разрешается ли в России давать ребенку матчество

02 октября 2026, 17:06

Юрист Маршани: В России не запрещается давать матчество, но ЗАГС дает отчество

Фото: istockphoto/alenaZ0509

В России законодательство не запрещает использовать для ребенка отчество, образованное от имени матери, однако органы ЗАГС регистрируют такие формы только в том случае, если они происходят от мужских имен. Об этом сообщил юрист Тимур Маршани.