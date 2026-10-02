Юрист ответил, разрешается ли в России давать ребенку матчество
В России законодательство не запрещает использовать для ребенка отчество, образованное от имени матери, однако органы ЗАГС регистрируют такие формы только в том случае, если они происходят от мужских имен. Об этом сообщил юрист Тимур Маршани.
По его словам, прямого запрета на так называемое матронимное отчество в российских законах нет, пишет «Татар-информ». При этом сотрудники ЗАГС могут зарегистрировать отчество, образованное от существующего мужского имени. Например, Марьевну или Евгеньевну оформить возможно, тогда как вариант Ларисовна, скорее всего, не примут.
Маршани отметил, что согласно пункту 2 статьи 58 Семейного кодекса РФ отчество обычно определяется именем отца. При этом законодательство предусматривает исключения, связанные с законами субъектов России и национальными обычаями. Таким образом, основанием для отчества может стать не только имя биологического отца, но и, в предусмотренных случаях, имя деда либо другое мужское имя.
Кроме того, законодательство допускает регистрацию ребенка без отчества, если это соответствует национальному обычаю семьи. Если сведения об отце не вносятся в запись акта о рождении, отчество ребенка может быть указано матерью в соответствии с пунктом 3 статьи 18 закона «Об актах гражданского состояния».
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