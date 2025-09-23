Нейросеть «Алиса» стала доступна в Max
Нейросеть «Алиса» от «Яндекса» теперь доступна пользователям мессенджера Max. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как уточнили в «Яндексе», «Алиса» поможет решать различные рабочие, учебные и личные задачи — для этого достаточно открыть чат-бота в мессенджере. В Max нейросеть может использовать режим рассуждений для решения сложных задач, а также позволяет загружать текстовые документы для анализа. Она может подвести итоги текста в виде кратких тезисов, ответить на вопросы или пересказать содержание.
Кроме того, «Алиса» способна работать с изображениями: она отвечает на вопросы по загруженным картинкам и может сама генерировать графику. Пользователи могут попросить её создать аватарку, открытку, иконку для интерфейса или макет для стикеров.
