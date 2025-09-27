В Госдуме отвергли предложение о возмещении платы за связь при сбоях

27 сентября 2025, 13:24

Депутат Свинцов: автоматическое возмещение за сбои связи технически нереализуемо

Фото: Istock/Shutthiphong Chandaeng

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов не поддержал идею депутатов об автоматическом возмещении платы за связь при сбоях интернета.





В беседе с «Газетой.Ru» Свинцов заявил, что технически реализовать это невозможно, так как нельзя определить причину пропажи сигнала у каждого абонента. Политик пояснил, что связь может пропасть из-за разряженного телефона или нахождения в подвале, а такой механизм приведёт к хаосу.

«Я думаю, что это нереалистично и просто это бесполезная инициатива», — сказал Свинцов.