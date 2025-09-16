В Мах заработало оповещение о попытках мошенников получить доступ в Госуслуги

16 сентября 2025, 12:26

Фото: iStock/dikushin

Пользователи портала Госуслуг получили новую возможность получать код подтверждения входа в личный кабинет через мессенджер Мах. Система автоматически проверит безопасность пользователя, задав несколько простых вопросов. Об этом пишет РИА Новости.