В Мах заработало оповещение о попытках мошенников получить доступ в Госуслуги
Пользователи портала Госуслуг получили новую возможность получать код подтверждения входа в личный кабинет через мессенджер Мах. Система автоматически проверит безопасность пользователя, задав несколько простых вопросов. Об этом пишет РИА Новости.
При просмотре кода приложение попросит ответить на вопросы о текущих действиях владельца аккаунта: общается ли он с незнакомцами, запрашивали ли у него код из СМС или разговаривал ли собственник недавно с неизвестным абонентом по телефону. Чтобы выбрать ответ, потребуется сделать жест на экране устройства.
Если хотя бы на один вопрос дан положительный ответ, система предупредит пользователя о возможной угрозе мошенничества и напомнит, что нельзя передавать третьим лицам личные данные, включая пароль и код доступа.
Новая мера направлена на повышение уровня защиты пользователей от злоумышленников и предотвращает несанкционированный доступ к личным данным через обманные схемы.
