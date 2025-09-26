Российские туристы смогут заселяться в отели при помощи мессенджера MAX
Правительство России рассматривает новую инициативу, которая позволит гражданам заселяться в гостиницы с помощью мессенджера MAX. Соответствующий проект постановления подготовлен Министерством экономического развития и размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, в правила оказания гостиничных услуг будут внесены изменения, позволяющие использовать мессенджер для процесса заселения вместо предъявления бумажного паспорта. Идентификация постояльцев будет осуществляться через систему «Цифровой ID», которая содержит электронный профиль гражданина.
В Минэкономразвития также сообщили о предложенных поправках, позволяющих оформлять регистрацию по месту пребывания через MAX. Эта норма будет действовать не только в отелях, но и в санаториях, домах отдыха и других аналогичных учреждениях. В будущем «Цифровой ID» из мессенджера можно будет использовать для подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями, а также для получения льгот. В министерстве отметили, что новый метод идентификации не заменит традиционные бумажные документы, а станет дополнительной альтернативой.
