Американский автор «матери всех санкций» против РФ сядет за решетку на 11 лет

Фото: iStock/z1b
Суд Нью-Йорка приговорил бывшего сенатора от штата Нью-Джерси Боба Менендеса к 11 годам тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает издание New York Post.
71-летний политик, выступая на заседании, просил судью о снисхождении. Он пытался сравнивать свою обвинения с «добром», которое принесла его работа за долгие годы.
Менендес до августа прошлого года возглавлял сенатский комитет по международным отношениям и был известен своими антироссийскими инициативами. В частности, в декабре 2021 года он предложил законопроект, который назвал «матерью всех санкций» против России. Принятие инициативы было отложено.
В августе 2024 года стало известно, что Менендес, находясь под следствием за обнаружение у него золотых слитков и роскошного автомобиля, пытался добиться помилования от президента Байдена. Он надеялся избежать судимости, которая лишила бы его права на ежегодную пенсию в размере 140 000 долларов и пожизненное медицинское обслуживание для себя и своей супруги.
Дело Менендеса в США привлекло широкое внимание из-за его высокого положения и масштабов обвинений.
Ранее «Радио 1» передавало, что мужчина, недавно вернувшийся с семьей из США в Пакистан, признался в убийстве своей 15-летней дочери. Он застрелил ее из-за неодобрения контента девочки в TikTok. Следствие предполагает, что другие члены семьи также были замешаны в убийстве.
Читайте также:
Newsweek: Администрация Трампа обратила внимание на скандал со школьным туалетом
В Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине
Шольц поблагодарил США за «спасение Германии» от нацизма, не упомянув РФ
«Я далек от совершенства, но я верю, что за полвека работы на благо общества я сделал больше хорошего, чем плохого», — говорил он.
Менендес до августа прошлого года возглавлял сенатский комитет по международным отношениям и был известен своими антироссийскими инициативами. В частности, в декабре 2021 года он предложил законопроект, который назвал «матерью всех санкций» против России. Принятие инициативы было отложено.
Взятка в 50 миллионов и роман с экс-солисткой «Блестящих»: за что задержан гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин
В августе 2024 года стало известно, что Менендес, находясь под следствием за обнаружение у него золотых слитков и роскошного автомобиля, пытался добиться помилования от президента Байдена. Он надеялся избежать судимости, которая лишила бы его права на ежегодную пенсию в размере 140 000 долларов и пожизненное медицинское обслуживание для себя и своей супруги.
Дело Менендеса в США привлекло широкое внимание из-за его высокого положения и масштабов обвинений.
Ранее «Радио 1» передавало, что мужчина, недавно вернувшийся с семьей из США в Пакистан, признался в убийстве своей 15-летней дочери. Он застрелил ее из-за неодобрения контента девочки в TikTok. Следствие предполагает, что другие члены семьи также были замешаны в убийстве.
Читайте также:
Newsweek: Администрация Трампа обратила внимание на скандал со школьным туалетом
В Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине
Шольц поблагодарил США за «спасение Германии» от нацизма, не упомянув РФ
Мария Моисеева