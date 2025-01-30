«Благодаря им создавали бомбы»: Трамп сделал странное заявление о ​покупке презервативов для ХАМАС

Фото: iStock/AaronAmat
США отменили выдачу 50 миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления из Белого дома. По его словам, средства контрацепции якобы использовались для изготовления бомб.
«Мы выявили и предотвратили отправку 50 миллионов долларов в сектор Газа для закупки презервативов для ХАМАС. А знаете, что с ними делали? Их использовали для изготовления бомб», — объявил Трамп.Уточняется, что все $50 миллионов «на расходы» были бы деньгами американских налогоплательщиков.
Однако CNN сообщает, что заявления Трампа вызывают сомнения.
Во-первых, Белый дом не предоставил никаких доказательств словам президента.
В Белом доме опровергли отмену заморозки помощи Украине
Во-вторых, за последние три года США (официально) не участвовали в закупках презервативов для Ближнего Востока.
Единственный случай поставки контрацептивов в регион был зафиксирован в 2023 году, когда Агентство США по международному развитию (USAID) отправило в Иорданию небольшую партию инъекционных препаратов и таблеток с прогестином.
Читайте также:
Американский автор «матери всех санкций» против РФ сядет за решетку на 11 лет
«Я тебя породил, я тебя и убью»: отец-пакистанец застрелил 15-летнюю дочь из-за «позорящих честь» видео в TikTok
Шольц поблагодарил США за «спасение Германии» от нацизма, не упомянув РФ
Мария Моисеева