«А как вы считаете, шрамы портят, уродуют человека?»: Талантливый визажист Гоар Аветисян показала подписчикам испорченное пластикой тело

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)
Любимая многими визажистка и бьюти-блогер Гоар Аветисян открыла душу своим поклонникам. В откровенном посте она показала на фото свои шрамы, оставшиеся после сложного периода восстановления от неудачных пластических операций.
«Мои шрамы, растяжки по всему телу (живот, руки, ноги грудь), целлюлит, который остался позади — и слава Богу… Все это — часть нас, это нужно просто принять и благодарить. За каждый новый день — благодарить. А как вы считаете, шрамы портят, уродуют человека?», — спросила своих поклонников Аветисян.2023 год стал для Гоар настоящим испытанием. В Сети с волнением следили за её нелёгким восстановлением после липосакции. Та позволила Аветисян похудеть на 40 килограммов. Затем девушка решилась на пластику груди — операцию провел Тимур Хайдаров, который в то время ещё не был широко известен.
К сожалению, последствия оказались тяжёлыми — глубокие раны заживали медленно и оставили заметные шрамы. Девушке было тяжело смотреть на такое «уродство».
Гоар Аветисян (Фото: соцсети)
Однако Гоар всегда умела справляться с трудностями. Со временем она превратила свою боль в силу и начала делиться вдохновляющим контентом о принятии себя со своими подписчиками.
Недавно она опубликовала серию фотографий с отдыха на Мальдивских островах, на которых позирует в ярко-жёлтом бикини. Особое внимание привлёк последний снимок — Гоар смело показала свои шрамы на теле, включая следы на груди и бедрах.
Гоар Аветисян (Фото: соцсети)
Её честность вызвала бурю эмоций у поклонников: одни восхищались смелостью девушки, другие критиковали хирурга или саму Гоар за то, что она решилась показать такие кадры.
«А потом вы говорите, что Хайдаров лучший хирург? А был бы более опытный врач, сделал бы свою работу в 1000 раз лучше», — возмутился один из комментаторов.Некоторые предложили визажистке удалить шрамы лазером, но та пояснила, что пыталась. Однако все бестолку — слишком глубокие рубцы.
«Честно, физическая боль — это ничто по сравнению с эмоциональной», — добавила девушка.
Гоар Аветисян (Фото: соцсети)
Аветисян подчеркнула, что ей тяжело показать свое тело без прикрас, однако не хотелось обманывать своих читателей. В частности — девушек. Известное дело, что благодаря фильтрам и различным программам на фотографиях легко сделать из себя красотку без изъяна, но именно поэтому важно представать в истинном облике и делиться тяжелым опытом.
Если ее фотографии придадут уверенности в себе другим женщинам, то, Гоар считает, она показала шрамы не зря.
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Мария Моисеева