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«А как вы считаете, шрамы портят, уродуют человека?»: Талантливый визажист Гоар Аветисян показала подписчикам испорченное пластикой тело

Блогерша Гоар Аветисян выложила в фото с рубцами от неудачной пластической операции
Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Любимая многими визажистка и бьюти-блогер Гоар Аветисян открыла душу своим поклонникам. В откровенном посте она показала на фото свои шрамы, оставшиеся после сложного периода восстановления от неудачных пластических операций.
«Мои шрамы, растяжки по всему телу (живот, руки, ноги грудь), целлюлит, который остался позади — и слава Богу… Все это — часть нас, это нужно просто принять и благодарить. За каждый новый день — благодарить. А как вы считаете, шрамы портят, уродуют человека?», — спросила своих поклонников Аветисян.
2023 год стал для Гоар настоящим испытанием. В Сети с волнением следили за её нелёгким восстановлением после липосакции. Та позволила Аветисян похудеть на 40 килограммов. Затем девушка решилась на пластику груди — операцию провел Тимур Хайдаров, который в то время ещё не был широко известен.



К сожалению, последствия оказались тяжёлыми — глубокие раны заживали медленно и оставили заметные шрамы. Девушке было тяжело смотреть на такое «уродство».

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Однако Гоар всегда умела справляться с трудностями. Со временем она превратила свою боль в силу и начала делиться вдохновляющим контентом о принятии себя со своими подписчиками.

Недавно она опубликовала серию фотографий с отдыха на Мальдивских островах, на которых позирует в ярко-жёлтом бикини. Особое внимание привлёк последний снимок — Гоар смело показала свои шрамы на теле, включая следы на груди и бедрах.

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Её честность вызвала бурю эмоций у поклонников: одни восхищались смелостью девушки, другие критиковали хирурга или саму Гоар за то, что она решилась показать такие кадры.

«А потом вы говорите, что Хайдаров лучший хирург? А был бы более опытный врач, сделал бы свою работу в 1000 раз лучше», — возмутился один из комментаторов.
Некоторые предложили визажистке удалить шрамы лазером, но та пояснила, что пыталась. Однако все бестолку — слишком глубокие рубцы.

«Честно, физическая боль — это ничто по сравнению с эмоциональной», — добавила девушка.
Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Аветисян подчеркнула, что ей тяжело показать свое тело без прикрас, однако не хотелось обманывать своих читателей. В частности — девушек. Известное дело, что благодаря фильтрам и различным программам на фотографиях легко сделать из себя красотку без изъяна, но именно поэтому важно представать в истинном облике и делиться тяжелым опытом.

Если ее фотографии придадут уверенности в себе другим женщинам, то, Гоар считает, она показала шрамы не зря.

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Жених Леди Гаги рассказал об отношениях с певицей: «Находим нормальное там, где это возможно»
29 января 2025, 22:23

Леди Гага (Фото: соцсети)

Певица Леди Гага и предприниматель Майкл Полански находятся в отношениях еще с 2019 года. В прошлом году люди начали судачить о помолвке пары. Позднее артистка ненароком подтвердила слухи во время беседы с премьер-министром Франции на Олимпиаде в Париже.
После этого разговоры о паре ненадолго приутихли, но недавно Майкл впервые за долгое время побеседовал с журналистами и рассказал о романе с певицей.

В разговоре с Elle Полански мило называл Леди Гагу ее настоящим именем — Стефани. Он поделился, что их отношения мало чем отличаются от обычных. Однако им обоим пришлось осознать, что никакой из-за фанатов и папарацци у них не будет.

«Стефани смирилась с этим и проявила ко мне терпение. Мы находим нормальное там, где это возможно», — отметил Майкл.

Жених Леди Гаги подчеркнул, что ему сильно повезло находиться рядом с таким творческим человеком. Он приходит в восторг от того, как артистка создает свои песни. Майкл добавил, что возлюбленная даже привлекла его при работе над последним альбомом.

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#отношения
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«Тебе осталось полгода»: Анна Хилькевич рассказала о заключении своего врача
29 января 2025, 22:07

Анна Хилькевич (Фото: соцсети)

В своем личном блоге актриса Анна Хилькевич рассказала о своем походе к гинекологу и поделилась, что он сказал ей относительно четвертой беременности.
С недавних пор звезда «Универа» стала многодетной мамой. В сентябре 2024 года у Хилькевич появилась третья дочь, которую актриса назвала Оливией.

Анна делилась с подписчиками нюансами грудного вскармливания и проблемами с нянями, а накануне озвучила заключение врача-гинеколога.

«Новости такие. Только вышла из кабинета. Она сказала мне так: «С четвертой не затягивайте. Полгода — и погнали»», — сказала Анна и затем обратилась к супругу.

Она посмеялась и сказала, что Артуру «осталось полгода».

Именно муж Хилькевич запрещает актрисе показывать маленькую дочь подписчикам. Анна не раз говорила, что если бы не Артур, то уже давно бы поделилась снимками малышки.

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Барбара де Рехиль рассказала, как Александр Петров отказался отдавать чужого ребенка

У скандального многожёнца Ивана Сухова родился 30-й ребёнок
#актриса
#беременность
#врач
#гинеколог
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У скандального многожёнца Ивана Сухова родился 30-й ребёнок
29 января 2025, 21:40

Иван Сухов (фото: соцсети)

У скандального многожёнца Ивана Сухова 7 января родился 30-й ребёнок. В студии шоу «Пусть говорят» снова обсудили семью, на которую обрушилось очень много хейта.
Иван Сухов утверждает, что первые семь детей появились на свет, когда ему было всего 16 лет. На момент, когда мужчина впервые попал на телевидение, у него уже было 29 детей. Сейчас стало известно, что в ночь на Рождество супруга Наталья родила ему 30-го ребёнка. Пока неизвестно, мальчик это или девочка. Однако гости студии шоу на Первом канале призвали проверить Сухова, а также оценить условия, в которых проживают дети.

Иван пришёл на программу, которая вышла в среду, вместе со своей второй женой Анной. Первая же официальная супруга Наталья не хочет светиться, но, вместе с тем, полностью принимает позицию мужа и понимает, что он хочет экспериментов.

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов связался с журналисткой, которая провела собственное расследование в отношении этой семьи. Её очень заинтересовал вопрос, как у 16-летнего парня могли родиться семь детей. Она смогла связаться с одноклассниками Сухова, которые заявили, что он не был привлекательным в школе и никаких девушек рядом с ним никогда не было. Никто из его знакомых не смог подтвердить, что еще учась в школе он стал отцом. Вероятно, это легенда.

При этом сам Сухов ранее утверждал, что его старшие дети уже родили ему внуков. Также он отмечал, что поддерживает хорошие отношения со своими бывшими жёнами.

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#телевидение
#семьи
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#отношения
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#девочка
#шоу-бизнес
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Барбара де Рехиль рассказала, как Александр Петров отказался отдавать чужого ребенка
29 января 2025, 21:18

Александр Петров (Фото: соцсети)

Актриса Барбара де Рехиль снялась в одном проекте с Александром Петровым. После совместной работы она назвала актера «замечательным отцом».
Александр Петров и Барбара де Рехиль побывали на студии шоу «Утро.ТНТ». Артистка рассказала ведущему о своих наблюдениях. Она поделилась, что коллега по цеху хорошо ладит с малышами и он «будет замечательным отцом».

Барбара припомнила один случай, который произошел на съемках. Так, на руках у звезды российского кино заснула маленькая девочка. Ее мама попросила Петрова отдать ребенка, но тот оказался.

«Я ему сказала, чтобы он вернул малышку маме. Саша очень хороший человек и мужчина», — обратила внимание Барбара де Рехиль.

Известно, что бывшая ведущая телешоу «Дома-2» Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. При этом она продолжает посещать различные мероприятия, в том числе фотосессии. Однако из них состоялась вчера, и закончилась большой неприятностью.

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#мама
#ребёнок
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«Мне повезло попасть в эту семью»: Сати Казанова привезла 3-месячную дочь к родственникам мужа в Италию
Сати Казанова познакомила 3-месячную дочь с итальянскими родственниками мужа
29 января 2025, 21:02

Сати Казанова и Стефано Тиоццо с дочерью (фото: соцсети)

Певица Сати Казанова познакомила трёхмесячную дочь с итальянскими родственниками мужа Стефано Тиоццо. Накануне пара с малышкой прибыла в Турин.
Родственники фотографа тепло приняли их и с большим удовольствием нянчились с ребёнком.

В своих соцсетях Сати опубликовала видео, на котором одна из родственниц качала девочку на руках, а остальные окружили их и с умилением наблюдали за происходящим. Певица написала, что итальянцы потрясающие люди, которые очень внимательны и добры к детям. Видно, что в семье царит очень приятная атмосфера.

Певица сфотографировалась с родственниками мужа, правда лицо ребёнка закрыла стикером – она пока не готова показать малыша и раскрыть имя. Сати отметила, что у неё прекрасные отношения с близкими супруга.

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#россия
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Алина Загитова не промолчала и дала отпор хейтерам
29 января 2025, 21:00

Алина Загитова (фото: соцсети)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала всё чаще сталкиваться с хейтом. Фигуристка не выдержала и ответила обидчикам.
Под постами спортсменки стало появляться всё больше негативных комментариев от хейтеров, которые недовольны её внешностью и поведением. После одного из последних интервью Алине писали, что раньше она была намного лучше. Эту тему она и решила высмеять в коротком видео.

Девушка сыграла, будто бы ей кто-то звонит и говорит, что раньше она выглядела лучше. После вопроса о том, кто это вообще ей звонит, она как-будто кладёт трубку. Так Загитова показала, что хейт для неё безразличен.

Напомним, что Алина Загитова является самой титулованной фигуристкой в истории России и второй в мире, кому удалось завоевать неофициальный «Большой шлем», получив золото на всех главных турнирах.

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#соцсети
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Друг Яниса Тиммы раскрыл правду о его наследстве – родители спортсмена в бедственном положении
29 января 2025, 20:39

Янис Тимма (фото: соцсети)

Проживающий в США друг Яниса Тиммы продолжает будоражить общественность громкими заявлениями о гибели спортсмена. Марк Пугачёв подчеркнул, что старается добраться до истины не для себя, а для родителей баскетболиста, которые не получили его наследства и остались без средств.
«С самого начала наша цель была и остается неизменной: установить правду и помочь родителям, которые остались без ничего. С родителями я по сей день держу связь, и они просят не отступать. Потеря близких – это невосполнимая утрата, особенно такого человека, как Янис. Я осознаю, что разворошил осиное гнездо шоу-бизнеса и оказался, к сожалению, в центре внимания», – заявил Пугачёв в интервью «МК».
Напомним, что друг спортсмена не признаёт версию следователей о том, что смерть наступила в результате самоубийства. Он винит в гибели Тиммы его бывшую супругу Анну Седокову. Мужчина предполагает, что она могла подтолкнуть экс-мужа к смерти, чтобы завладеть его имуществом и деньгами. К тому же, на последнем месте работы Тимма получил хорошие деньги, но их вместе с недвижимостью не было у него во владении на момент смерти. Известно также, что Седокова ещё в браке настояла на том, чтобы переписать на неё всю недвижимость баскетболиста.

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#родители
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Ксения Бородина в слезах и дико расстроена: что случилось с телеведущей перед свадьбой
Ксения Бородина перед свадьбой лишилась подвески с бриллиантовым кулоном
29 января 2025, 20:16

Ксения Бородина (фото: соцсети)

Бывшая ведущая телешоу «Дома-2» Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. При этом она продолжает посещать различные мероприятия, в том числе фотосессии. Однако из них состоялась вчера, и закончилась большой неприятностью.
Сегодня телеведущая обратилась к своим поклонникам расстроенная и поделилась переживаниями. На вчерашней фотосессии звезду попросили снять все украшения. Она выполнила просьбу и сложила все драгоценности в салфетку. Однако по возвращению она не досчиталась там подвески с бриллиантовым кулоном.

Бородина опубликовала фотографию, снятую во время подготовки к фотосессии, на которой бриллиантовый кулон ещё на ней.

«Всё было убрано в салфетки. Для меня это бред, но тем не менее. А сегодня утром я обнаружила, что у меня нет цепочки с бриллиантом. Очень красивая. В Cartier покупала года четыре назад. В итоге все кольца на месте, всё на месте, а единственное, что потерялась в этих салфетках – этот бриллиантик», – написала звезда.
Бородина вместе со своей помощницей перерыла все вещи и всё помещение, где проходили съёмки, но безрезультатно.

Телеведущая рассказала, что очень расстроилась из-за этого, и даже не смогла нормально провести встречу по поводу организации свадьбы. Она посоветовала своим подписчикам учиться на её ошибках и ничего не убирать в салфетки.

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«Я верю в возвращение»: Валерий Баринов ждет возвращение Дмитрия Назарова* в Росссию
29 января 2025, 19:59

Дмитрий Назаров* (Фото: соцсети)

Актер Валерий Баринов, которого называют крестным отцом Дмитрия Назарова* вспомнил о коллеге по цеху. Во время интервью для шоу «Сорян, это подкаст» он объявил, что верит в возвращение звезды «Кухни».
Сейчас актер вместе с женой живет во Франции. Он переехал туда после начала спецоперации. Баринов подчеркнул, что ему очень не хватает Назарова*. Однако при этом Валерий уточнил, что у него идентичная позиция и по другим уехавшим артистам.

Еще Баринов выразил предположение, что Назаров* вернется в Россию, как и его единомышленники. Актер полагает, что это может произойти в будущем.

«Мне не только по его поводу грустно. А по поводу многих. Я верю в возвращение. Я скажу вещь, которую многие не приветствуют. Мне многие говорят: «Ну, скажи, как Родина-мать может потом их принять обратно?» Я говорю: «Как? Как мать! Потому-то и Родина, потому-то и мать»», — обратил внимание Баринов.

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*Внесен Минюстом России в список иноагентов
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