Нейросеть помогла расшифровать архивные документы Подмосковья

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Искусственный интеллект помогает с расшифровкой метрических книг Московской области, созданных до 1917 года, к услугам нейросети через платформу «Поиск по архивам» обратились уже более полутора миллионов раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«На платформе «Поиск по архивам» расшифровано уже более 650 тысяч страниц метрических книг из Центрального государственного архива Московской области. (…) На сервисе можно как посмотреть рукописные записи, так и прочесть их в формате обычных книг после расшифровки нейросетью», — пояснила глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.Расшифровка документов XVIII — начала XX вв. проводится при помощи алгоритма оптического распознавания символов. Для того, чтобы найти нужную информацию, достаточно ввести имя человека, название населённого пункта или иные данные на сервисе «Поиск по архивам», и искусственный интеллект подберёт все связанные с этим документы.
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