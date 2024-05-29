Воробьёв: в России решён вопрос с доступом в интернет всех социальных объектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Широкая цифровая трансформация сделала удобнее жизнь миллионов россиян, в том числе жителей Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая в Кремле на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссий Госсовета под председательством Владимира Путина. В первую очередь глава региона упомянул социальную сферу.
«Важно отметить проактивную выплату социальных пособий и всё, что связано с помощью людям, и во время пандемии коронавируса, и сейчас. Выплаты приходят автоматически, без ненужной волокиты, заявлений и справок. В системе образования отмечу электронный дневник, электронный журнал. Записаться в школу сегодня можно, не выходя из дома. В здравоохранении – запись к врачу, телемедицина, цифровая медкарта. Технологии искусного интеллекта сегодня становятся нормой – чтение снимков, роботы, которые могут быстро дать важную информацию», – перечислил Воробьёв.Он добавил, что в транспорте сегодня внедрены технологии, которые позволяют видеть расписание автобуса, грамотно организовать парковочное пространство.
«Отмечу и проекты благоустройства. Каждый год у нас в стране происходит обсуждение – жители голосуют за свой любимый город, за то, что хотят видеть в нём – парк, сквер или какое-то другое важное изменение. Всё это было сделано за четыре года. Важно, что решён вопрос с доступом в интернет всех социальных объектов в нашей стране», – подчеркнул губернатор.Воробьёв также заявил, что все массовые социальные услуги в Подмосковье, как и по всей России, переведены в электронный вид.
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