Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Нейросеть помогла выявить на подмосковных стройках более 1,5 тыс. инцидентов

Нейросеть помогла выявить на подмосковных стройках более 1,5 тыс. инцидентов

21 октября 2024, 10:46
Фото: стройка в Подмосковье / пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: стройка в Подмосковье / пресс-служба губернатора и правительства МО

Оригинал
Подмосковная ИИ-система за год мониторинга строящихся объектов выявила более 1,5 тыс. нарушений. Такие данные привели в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Использование ИИ-технологий значительно повышает эффективность управления проектами строительства. Нейросеть отслеживает соблюдение условий безопасности и ход работ на стройплощадках в режиме реального времени. Отклонения от плана выявляются оперативно. Это помогает завершить стройки вовремя и без инцидентов», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
По данным министерства, на 391 объекте капитального строительства в Подмосковье искусственный интеллект анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион» и выявляет инциденты по заданным параметрам. Нейросеть обучена с точностью 92% распознавать 22 класса данных. В частности, это увеличение этажности здания, наличие или отсутствие на площадке строителей или техники, задымления и пожары на объектах и многое другое.



Самые распространённые нарушения - отсутствие рабочих на стройплощадке в течение пяти дней. Таких инцидентов зафиксировано около 360. Также нейросеть выявила более 150 случаев отсутствия прогресса в строительстве в течение месяца. Помимо этого, замечено 146 случаев отсутствия рабочей техники на площадке.

Ознакомиться с практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Читайте также:

К заявке на компенсацию за домашний телефон в Подмосковье подключили ИИ

В Подмосковье улучшили онлайн-услугу для будущих опекунов

В приложении «Добродел» появился школьный электронный дневник
#надежда куртяник
#мингосуправления мо
#цифровизация
#стройки
#подмосковные стройки
#подмосковье
#московская область
#ии
#искусственный интеллект
Свыше шести тысяч врачей из Подмосковья приняли участие в акции «За достойный труд»
21 октября 2024, 11:19

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С 30 сентября по 11 октября проходила Всероссийская акция «За достойный труд» под девизом: «Достойный труд — основа благополучия семьи», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Цель акции заключалась в продвижении семейных ценностей и защите трудовых прав и интересов работников с семейными обязанностями.

«Свыше 100 мероприятий организовали в период проведения акции наши первичные профсоюзные организации в медицинских учреждениях Московской области. Свыше 70 мероприятий провели на уровне городов и районов. Свыше 200 собраний в коллективах провели наши председатели, а всего мероприятия, приуроченные к акции, посетили более шести тысяч человек. Мы благодарим председателей и профсоюзных активистов за вовлеченность и неравнодушие», — отметил заведующий организационно-аналитическим отделом Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Тодоренко.
В рамках акции проводились конкурсы, собрания, игры, обучающие программы, флешмобы, профориентация, соревнования, круглые столы и тренинги по снижению выгорания.

Читайте также:

В Петербурге пройдёт акция «Встреча с хранителем» о коллекциях музеев города

В Павловском Посаде проводят акции в рамках Дня белой трости

В Реутове провели акцию по безопасности на железной дороге
#акция
#акции
#минздрав мо
#московская область
#труд
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На дорогах малых населённых пунктов Подмосковья обновили более 200 км покрытия
21 октября 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные дорожники в течение ремонтного сезона 2024 года обновили около 220 км покрытия региональных дорог в малых населённых пунктах. Работы проводили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Более трети программы сезона по ремонту региональных дорог составили подъездные пути и участки на территории деревень, сёл и посёлков. Сотрудники Мосавтодора заменили порядка 220 км дорожного покрытия на более чем 70 участках. Это обеспечило комфортное и безопасное передвижение жителей и гостей 30 городских округов», – пояснил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Так, отремонтировано покрытие в Раменском, Пушкинского, Можайском, Богородском, Талдомском и Дмитровском городских округах, в Бронницах, Истре, Солнечногорске и Чехове. Полный список можно найти на сайте.

Работы проводили с учётом мнения местных жителей. По результатам голосования на портале «Добродел» специалисты Мосавтодора уложили более 45 км асфальтобетонного покрытия.

Читайте также:

На федеральном портале госуслуг заработало консультирование по карте «Стрелка»

Поезда ЦППК перейдут на зимний график 27 октября

В Минтранс Подмосковья поступило более 70 тыс. заявлений по деятельности такси
#нацпроекты
#алексей гержик
#минтранс мо
#дороги
#ремонт дорог
#подмосковье
#московская область
#добродел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китайским мужчинам предложили жениться на россиянках из-за проблем с демографией
21 октября 2024, 11:08

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Из-за серьёзных демографических проблем в Китае местные мужчины могут искать себе жён в других странах, в том числе в России. Об этом заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, слова которого приводит издание South China Morning Post.
Отмечается, что в настоящее время Китай сталкивается с серьёзными демографическими проблемами, в том числе с гендерным дисбалансом и старением населения. Это связано с внедрённой в конце 1970-х годов политикой «одна семья – один ребёнок». В рамках этой программы семьям в городах разрешалось иметь только одного ребёнка, а в мелких населённых пунктах – двух, но только при условии, что первый ребёнок – девочка. По результатам переписи населения 2020 года в стране численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин.

Чтобы решить эту проблему Чанфа предложил китайским мужчинам заключать браки с иностранными женщинами. В частности, он предложил рассмотреть девушек из России, Вьетнама, Камбоджи и Пакистана.

Читайте также:

«Демографическая черная дыра»: Ракша раскрыл влияние мигрантов на уровень рождаемости, Маск предрек конец цивилизации

Сенатор Широков: Строительство «однушек» снижает рождаемость в стране

«Не предотвратили худший сценарий»: демограф заявил, что власти знали о скорой катастрофе
#россия
#китай
#семьи
#демография
#мужчины
#рождаемость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье мошенники рассылают поддельные квитанции ЖКХ
21 октября 2024, 11:04

Фото: istockphoto / nevodka

В Московской области участились случаи рассылки поддельных квитанций ЖКХ жителям региона. Газета «Известия» сообщает, что эти фальшивые документы выглядят как настоящие, что заставляет граждан переводить средства мошенникам.
Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заёмщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева сообщила о существовании такой схемы, которая действует не только в Московской области. После оплаты услуг по поддельной квитанции человек получает настоящую платёжку от управляющей компании.

Более того, QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе по которой пользователь загружает вредоносное программное обеспечение, предоставляющее мошенникам удалённый доступ к банковским приложениям и порталу «Госуслуги». Таким образом, существует риск потерять не только деньги, переведённые мошенникам, но и все свои сбережения.

Жертвами такой схемы чаще всего становятся те, кто предпочитает оплачивать услуги через QR-коды с помощью банковских приложений. Те, кто использует приложения управляющих компаний, налоговой службы и портала «Госуслуги» находятся в меньшей группе риска, так как получают все уведомления в электронном виде, и оплата также производится через приложение.

Лазарева обратила внимание на то, что одной из наиболее распространённых мошеннических схем является манипуляция со счётчиками воды. Злоумышленники предлагают заменить исправный счётчик или вынуждают оплатить якобы проведённую проверку за определённую сумму.

Читайте также:

Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с посылками

«Билайн»: аферисты взламывают неактивные профили россиян в мессенджере WhatsApp*

В МВД РФ рассказали о новой уловке мошенников с помощью «выписки» из медкарты
#госуслуги
#приложения
#оплата
#мошенники
#жкх
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Уфе учительница оскорбила школьника, у которого отец воюет на СВО
21 октября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

В Башкирии жена участника специальной военной операции пожаловалась на учительницу своего сына в прокуратуру. Она обвинила педагога в неуважении и оскорблении.
Неприятный инцидент произошёл во время классного часа, посвящённого теме СВО, сообщает сетевое издание «Уфа Онлайн». Школьники указали на мальчика как на сына участника спецоперации. Мальчик достал телефон и показал фотографию отца. Однако преподавательница не поверила ему.

«Не надо мне здесь врать, они — сказочники. Фотографии можно в интернете найти», — приводит мать мальчика слова учительницы.

Возмущённая женщина сочла такое поведение педагога оскорбительным и недопустимым. Она обратилась к директору школы и в прокуратуру. После этого жена бойца и мать ребёнка перевела своего сына в другое учебное заведение.

Читайте также:

Стало известно, как российский паспорт спас жизнь военному ВС РФ

Находящемуся в СИЗО бывшему мэру Сочи отказали в отправке на СВО

Россиянин лишился заработанной за время СВО машины после романа с сотрудницей ФСИН
#телефон
#школы
#мать
#инцидент
#мальчик
#сво
#уфа
#учитель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участников движения Первых из Павловского Посада научили оказывать первую помощь
21 октября 2024, 10:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Активисты движения Первых Рахмановской школы Евсеевского корпуса организовали в Павловском Посаде урок по оказанию первой помощи. Этим навыкам обучили участников движения из Ефимовского корпуса, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ребятам изложили алгоритмы действия при остановке дыхания и кровообращения, наружном кровотечении, наличии инородного тела в дыхательных путях, травмах, ожогах, переохлаждении и отравлении. Им также рассказали, как безопасно транспортировать пострадавшего», – отметили в пресс-службе.
Всероссийский проект «Первая помощь» – просветительский проект для детей и молодёжи по обучению навыкам оказанию первой помощи, формированию полезных привычек и ведению здорового образа жизни. Научившиеся могут передать полученные знания сверстникам.

Читайте также:

В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора

Замглавы Павловского Посада проверил ход капремонта дома в Филимонове

В Павловском Посаде проводят акции в рамках Дня белой трости
#павловский посад
#дети
#молодёжь
#первая помощь
#движение
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербуржец принял ислам после травли со стороны мигрантов
21 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/RasselOK

Житель Санкт-Петербурга решил принять ислам после травли со стороны мигрантов. Об этом сообщает «Царьград» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в россиянина любилась девушка из таджикской диаспоры. Её сограждане узнали об этом и начали распространять в интернете личные данные мужчины.

Также в его адрес начали поступать многочисленные угрозы, после чего мужчина принял решение сменить веру. Однако точно неизвестно, являлось ли это условием для продолжения отношений между ним и уроженкой Таджикистана.

Ранее сообщалось, что власти Приморского края и Омской области ввели запреты на работу мигрантов в ряде сфер. В частности, речь идёт об образовательной сфере, пассажироперевозках и здравоохранении.

Читайте также:

Мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку в Екатеринбурге

В Подмосковье дети мигрантов забросали снежками беременную женщину

Мигрант с обрезком металлической трубы расправился над пенсионеркой во Владимире
#санкт-петербург
#ислам
#мигранты
#отношения
#мужчина
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Образовательные учреждения Подмосковья поблагодарили сотрудников Рузского регоператора
21 октября 2024, 10:07

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сотрудники детского сада № 52 в городском округе Красногорск выражают благодарность менеджерам по бюджету Рузского регионального оператора за многолетнее успешное сотрудничество. Письмо с благодарностью было направлено специалисту Юлии Ромшиной, сообщает министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Менеджер по бюджету является незаменимым помощником для организаций Московской области. Он сопровождает весь процесс заключения договоров на вывоз отходов с различными учреждениями, контролирует соблюдение сроков и помогает в оформлении необходимой документации.

Осенью Рузский региональный оператор традиционно перезаключает контракты с бюджетными организациями, социально значимыми объектами и администрациями.

В настоящее время ведётся работа по продлению контрактов на 2025 год. Планируется перезаключить договоры примерно с 1,4 тысячами контрагентов, среди которых 216 детских садов и 214 школ.

Читайте также:

На сохранение сельской ипотеки в России выделят более 6,8 млрд рублей

В Подмосковье наградили лауреатов конкурса «Юный архивист»

Отдых в Подмосковье осенью 2024: куда поехать на один день или выходные
#подмосковье
#оператор
#руза
#московская область
#детский сад
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Циститы и сухость влагалища»: Врач рассказал, что может спровоцировать раннюю менопаузу
Врач Краснопольская: во время менопаузы у женщины отсутствует сексуальное влечение
21 октября 2024, 10:00

Фото: istock/TatyanaGl

Сексуальная активность женщины напрямую зависит от ее гормонов. Менопауза — это тот период, который изменяет все женские процессы и, по мнению некоторых врачей, ухудшает уровень жизни.
Руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Ксения Краснопольская в беседе с «Радио 1» сообщила, что средний возраст женщины, к которой «приходит» менопаузы — 50 лет, иногда может быть погрешность в два года.

Однако, по словам гинеколога, менопауза может наступать раньше, и это провоцируется некоторыми факторами:

  1. Это обусловлено генетически, врожденно. И тогда есть название заболевания «преждевременное истощение яичников».
  2. Если были операции на яичники, потому что любое оперативное вмешательство снижает функции и приближает менопаузу.
  3. Перенесенные аутоиммунные заболевания.

Ксения Краснопольская добавила, что во время менопаузы у женщины снижается либидо, потому что происходит гормональное изменение, также снижается костность плотной ткани, что напрямую связано с недостатком эстрогенов.

«Могут быть еще и клинические проявления: приливы жара, раздражительность. Помимо отсутствия сексуального влечения, замечается у некоторых сухость влагалища, могут присоединяться циститы. Изменяется качество жизни в целом: трудоспособность, отношение к жизни», — объяснила эксперт.

Она порекомендовала не игнорировать неприятные симптомы, а сразу обращаться к гинекологу-эндокринологу, который назначит необходимую терапию.

Читайте также:

Гинеколог назвала основные причины сухости влагалища

Мужчине, прожившему 15 лет без секса с супругой, дали совет

Врач объяснил разницу между женским и мужским климаксами
#качество
#возраст
#женщины
#качество жизни
#операции
#симптомы
#заболевания
#гинеколог
#беременность
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате