Нейросеть помогла выявить на подмосковных стройках более 1,5 тыс. инцидентов

Фото: стройка в Подмосковье / пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковная ИИ-система за год мониторинга строящихся объектов выявила более 1,5 тыс. нарушений. Такие данные привели в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Использование ИИ-технологий значительно повышает эффективность управления проектами строительства. Нейросеть отслеживает соблюдение условий безопасности и ход работ на стройплощадках в режиме реального времени. Отклонения от плана выявляются оперативно. Это помогает завершить стройки вовремя и без инцидентов», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.По данным министерства, на 391 объекте капитального строительства в Подмосковье искусственный интеллект анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион» и выявляет инциденты по заданным параметрам. Нейросеть обучена с точностью 92% распознавать 22 класса данных. В частности, это увеличение этажности здания, наличие или отсутствие на площадке строителей или техники, задымления и пожары на объектах и многое другое.
Самые распространённые нарушения - отсутствие рабочих на стройплощадке в течение пяти дней. Таких инцидентов зафиксировано около 360. Также нейросеть выявила более 150 случаев отсутствия прогресса в строительстве в течение месяца. Помимо этого, замечено 146 случаев отсутствия рабочей техники на площадке.
Ознакомиться с практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровое Подмосковье».
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