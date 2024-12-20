В уборке дворов в Московской области задействуют более 1,5 тыс. единиц техники

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Свыше полутора тысяч единиц коммунальной техники будут заниматься уборкой дворовых территорий и общественных пространств Московской области в течение суток в пятницу, 20 декабря, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Для работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств в Подмосковье за сутки выйдет более 1,5 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации, в том числе 554 подметающих трактора. Эффективность работы техники составляет 85%», — отмечается в сообщении.Уборка проводиться в первую очередь у подъездов многоквартирных домов, на лестницах, а также на тротуарах и проездах к контейнерным площадкам, чтобы у мусоровозов был беспрепятственный доступ к бакам.
Читайте также:
В подмосковном комплексе по переработке отходов спасли выброшенного щенка
Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя в непогоду дома и во дворе
Оператор Ногинского кластера установил на контейнерных площадках более 200 баков
Лев Каштанов