Нейросети заставят школьников поверить в 2х2=5, предупредил академик РАН

Академик Лекторский: ИИ отучит школьников думать и заставит верить, что 2х2=5
Использование школьниками систем искусственного интеллекта, включая ChatGPT, может привести к снижению способности к самостоятельному мышлению. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.
По его словам, существует риск, что учащиеся, постоянно обращаясь к нейросетям за ответами на учебные вопросы, перестают самостоятельно анализировать информацию и «отучаются думать».
«Такая опасность вообще-то есть. И такая опасность уже сейчас, по-моему, наблюдается среди школьников. Это связано с системой образования, когда школьник за ответом на всевозможные вопросы лезет в эти самые системы искусственного интеллекта, как ChatGPT и другие большие языковые модели. И отучается думать», — отметил Лекторский.
Академик подчеркнул, что современное образование должно быть направлено не только на передачу знаний, но и на развитие критического и самостоятельного мышления у учащихся.
Он также привел пример возможных последствий некритического доверия к ИИ, отметив, что при отсутствии навыков анализа школьник может принять ошибочные утверждения за истину. В частности, если искусственный интеллект сообщит, что «2×2=5», учащийся может поверить этому, не подвергнув информацию сомнению.
По мнению Лекторского, необходимо четко определить границы допустимого использования искусственного интеллекта в образовательном процессе, чтобы сохранить у школьников способность к самостоятельному мышлению и критической оценке информации.