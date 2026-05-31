Нейросети заставят школьников поверить в 2х2=5, предупредил академик РАН

31 мая 2026, 08:37

Академик Лекторский: ИИ отучит школьников думать и заставит верить, что 2х2=5

Использование школьниками систем искусственного интеллекта, включая ChatGPT, может привести к снижению способности к самостоятельному мышлению. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.





По его словам, существует риск, что учащиеся, постоянно обращаясь к нейросетям за ответами на учебные вопросы, перестают самостоятельно анализировать информацию и «отучаются думать».





«Такая опасность вообще-то есть. И такая опасность уже сейчас, по-моему, наблюдается среди школьников. Это связано с системой образования, когда школьник за ответом на всевозможные вопросы лезет в эти самые системы искусственного интеллекта, как ChatGPT и другие большие языковые модели. И отучается думать», — отметил Лекторский.