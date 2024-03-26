Неизвестная авиация нанесла удары по штабам союзных сил на востоке Сирии

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Неизвестная авиация нанесла удары по штабам союзным сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил РИА Новости местный источник.
Он рассказал, что часть штабов располагаются в центральной части города Дейр-эз-Зор. Там в результате удара пострадали 15 мирных жителей, включая женщин и детей, а также несколько военнослужащих союзных сил. Еще несколько военных погибли при ударе по штабу союзных сил в городе Эль-Маядин.
Ударам также подверглись штабы союзных сил в городе Альбукемаль у границы с Ираком, добавил источник.
В феврале США заявили о поражении более 85 целей, принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Вашингтон назвал это ответом на атаку беспилотниками американской базы в Иордании в январе. По данным Пентагона, тогда погибли трое военных, свыше 40 получили ранения.
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Ударам также подверглись штабы союзных сил в городе Альбукемаль у границы с Ираком, добавил источник.
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Ювелина Бернст