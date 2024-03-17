ВКС России ликвидировали базу боевиков в Сирии

Фото: iStock/Diy13
В рамках продолжающейся операции по борьбе с терроризмом в Сирии Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по базе боевиков, сообщает заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулит ь, передает ТАСС.
По его словам, российская авиация нанесла удар в пятницу, 15 марта.
Кулить подчеркнул, что террористы понесли значительные потери, свидетельствующие об эффективности российской операции.
Ранее ВКС также нанесли удары по двум местам базирования боевиков в провинции Идлиб. В ходе атаки было ликвидировано более 20 экстремистов, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил.
Читайте также:
Минобороны: ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области
Минобороны: Российские военные уничтожили очередной ЗРК Patriot под Харьковом
В Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ
«Уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор», – уточнили в Министерстве обороны РФ.
Ранее ВКС также нанесли удары по двум местам базирования боевиков в провинции Идлиб. В ходе атаки было ликвидировано более 20 экстремистов, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил.
Читайте также:
Минобороны: ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области
Минобороны: Российские военные уничтожили очередной ЗРК Patriot под Харьковом
В Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ
Александр Климов