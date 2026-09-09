Неизвестные скидывают «капитошки» с водой на северо-западе Москвы, юрист предупреждает

09 сентября 2026, 11:44

Юрист Чернокова: за «капитошки» может наступить уголовная ответственность

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В столичном районе Северо-Западного округа местные жители бьют тревогу из-за опасных хулиганских выходок. Об этом стало известно 9 сентября.