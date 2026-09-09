Неизвестные скидывают «капитошки» с водой на северо-западе Москвы, юрист предупреждает
В столичном районе Северо-Западного округа местные жители бьют тревогу из-за опасных хулиганских выходок. Об этом стало известно 9 сентября.
Как сообщает «Российская газета», уже около двух месяцев неизвестные, предположительно подростки, сбрасывают с высоты 18-го этажа дома на улице Ирины Левченко наполненные водой шарики — так называемые «капитошки». По словам очевидцев, «шалости» уже привели к неприятным последствиям: одна из женщин получила травму, а под удар регулярно попадают как прохожие, так и припаркованные во дворе автомобили.
Жильцы опасаются, что безобидная на первый взгляд забава может обернуться серьезными увечьями. Юрист Олеся Чернокова предупредила, что за подобные действия хулиганам грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Если «капитошка» повредит чужое имущество, виновному могут выписать штраф до 500 рублей по ст. 7.17 КоАП РФ. В случае значительного ущерба дело перейдет в уголовную плоскость — по ст. 167 УК РФ предусмотрены штрафы, обязательные работы или даже лишение свободы до двух лет.
Особое внимание эксперт обратила на риск для здоровья: падающий с высоты многоэтажки водяной шарик способен оставить человека с сотрясением мозга, ушибами или повреждением глаз. В зависимости от тяжести вреда здоровью наказание ужесточается, а пострадавший имеет право требовать компенсацию морального вреда и расходов на лечение. Если хулиганами окажутся несовершеннолетние, ответственность ляжет на их родителей — им грозит наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей, а самих нарушителей могут поставить на профилактический учет.
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