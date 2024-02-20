Неизвестный объект упал в поле в Волгоградской области

Фото: istockphoto/aapsky
Глава Еланского района Волгоградской области Дмитрий Литинов сообщил о падении неизвестного объекта в поле.
Пострадавших и разрушений от падения обломков нет. Какой именно объект упал с высоты, чиновник не уточнил.
В региональных социальных сетях появились фотографии упавшего объекта. Он похож на одну из моделей беспилотных летательных аппаратов.
Министр обороны Канады Билл Блэр 19 февраля заявил, что североамериканская страна направит на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 миллионов долларов.
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«Упал в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет. Поле очень удалено от поселений», - сказал Литвинов.
Министр обороны Канады Билл Блэр 19 февраля заявил, что североамериканская страна направит на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 миллионов долларов.
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Сергей Калугин