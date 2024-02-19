Львовские подпольщики сожгли украинский завод по производству БПЛА для ВСУ

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Подпольщики подожгли завод по производству беспилотников для ВСУ во Львове. Огонь распространился на 400 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Сварщики».
«В ночь с субботы на воскресенье львовские подпольщики ножами вырезали охрану на Львовском заводе по адресу Антоновича/116, после этого облили объект бензином и сожгли его дотла. Пожар охватил площадь более 400 квадратных метрах», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что украинские СМИ также сообщали о пожаре, однако не уточнили причины пожара и продукцию, которая производится на сгоревшем заводе.
После действия подпольщиков данные беспилотники попадать на линию соприкосновения не будут.
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