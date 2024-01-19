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В Белоруссии задержали агента СБУ, который доставлял через границу БПЛА и оружие

19 января 2024, 00:12
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В Белоруссии задержали и поместили в СИЗО гражданина Украины, который по заданию СБУ переправлял оружие, БПЛА и взрывчатку на территорию Белоруссии. По информации телеканала «Беларусь 1», он делал схроны с вооружением в лесу.
Телеканал продемонстрировал в эфире кадры допроса украинца Вячеслава Бородия и двух белорусских граждан, выполняющих поручения спецслужб Украины. Первый назвал себя агентов СБУ и ГРУ с позывным «Мангуст».

Замначальник СУ КГБ Белоруссии Константин Бычек рассказал, что сотрудники правоохранительных органов изъяли тайники с взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием.


«По данным фактам следственным управлением КГБ возбуждено и расследуется уголовное дело. В действиях фигурантов усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями «агентурная деятельность», «измена государству», «акт терроризма» УК. Причем санкция последней статьи предусматривает наказание в виде смертной казни», — добавил Бычек.

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Al Jazeera: Хуситы заявили о новой атаке на судно США у города Эль-Мукалла
19 января 2024, 00:30

Фото: РИА Новости

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило об атаке на судно США у йеменского побережья близ города Эль-Мукаллы. Об этом сообщает Al Jazeera.
«Военно-морские силы Йемена атаковали американский корабль недалеко от йеменского портового города Эль-Мукалла», — говорится в публикации.

Отмечается, что это нападение стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по позициям шиитского движения в Йемене.

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#ракеты
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В Москве на Ленинградском шоссе перевернулся контейнер грузовика
18 января 2024, 23:48

Фото: iStock/RistoArnaudov

В Москве на Ленинградском шоссе грузовик потерял контейнер. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал.

«ДТП с участием одного транспортного средства произошло на 24-м км Ленинградского шоссе. Пострадавших нет», — цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

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#дтп
#шоссе
#аварии
#москва
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Суд отправил 17-летнего участника банды в Белгороде в СИЗО
18 января 2024, 21:45

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Суд Белгорода арестовал 17-летнего уроженца Азербайджана из белгородской банды подростков за разжигание ненависти и покушение на убийство. Он проведет в СИЗО два месяца. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
«По ходатайству органов следствия судом в отношении 17-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 марта 2024 года включительно», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 18 января такое же решение было вынесено в отношении двух других участников банды. Таким образом, на два месяца арестован 19-летний Денис Губин за нападение на прохожих, а 24-летний молодой человек - за избиение иностранца в торговом центре.

Напомним, 16 января в Сети появилась видеозапись о банде подростков, нападавших на случайных прохожих на улицах Белгорода, около магазинов и в гипермаркете Мегагринн. По делу о нападении установили шесть человек, который причастны к этому преступлению. Все они задержаны.

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#ск
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Жители большей части Крыма остались без электричества
18 января 2024, 18:43

Фото: iStock/TebNad

Жители части Крыма остались без электричества из-за отключения двух энергоблоков на Балаклавской ТЭС. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, в 18:05 произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков», - пояснил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящее время без электричества остались жители Балаклавы, Казачьей и Камышовой бухт, Фиолента, а также центральной части Севастополя. При этом, по информации жителей Крыма, электроснабжение также отсутствует в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Саках и других городах полуострова.

Глава Севастополя заявил, что электроснабжение будет восстановлено в течение ближайшего часа. Все оперативные бригады уже приступили к ликвидации последствий отключения энергоблоков.

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#отключение
#электричество
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«МК»: В Москве 10-летнюю девочку ударило током во время квеста
18 января 2024, 18:22

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве 10-летнюю школьницу увезли на скорой помощи с ожогом из-за ошибки во время прохождения квеста. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, 17 января девочка с мамой принимали участие в квесте, который проходит на улице Маросейка. По заданию им нужно было выбраться из темницы. Спустя 15 минут после начала квеста девочка подумала, что нашла решение головоломки. Она положила металлический ключ в факел, который висел на стене, но получила удар током.

Школьница испугалась и начала плакать, но мать планировала закончить игру. Работники организатора квеста начали отговаривать ее, девочке обработали рану и вызвали бригаду скорой помощи.

По данным информагентства, девочку доставили в больницу с ожогом руки первой степени.

Также известно, что за «развлечение» клиентам вернули средства.

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#ребёнок
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На мужчину, который катал сына на привязанном к машине снегокате, завели дело
МВД: на отца, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело
18 января 2024, 18:04

Фото: istock / Aleksandra Nigmatulina

Мужчину, который катал своего ребенка на привязанном к машине снегокате по оживленной дороге под Екатеринбургом, привлекли к административной ответственности. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишут РИА Новости.

В социальных сетях появились кадры, где водитель автомобиля везет мальчика по проезжей части на снегокате, который привязан к машине. В какой-то момент ребенок почти оказался под колесами, но чудом успел проскочить мимо машины. Все происходило на перекрестке улиц Комиссарова и Краснодеревцев в поселке Бобровском в Свердловской области.

Позже отец самостоятельно пришел в отделение полиции для дачи объяснений. Он объяснил, что сделал это только по просьбе своего восьмилетнего сына. А чем может быть чревата такая езда он здраво не оценивал.

«Он привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Также вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ», — написала представитель МВД в своем телеграм-канале.
Помимо этого, инспектором по делам несовершеннолетних был составлен административный протокол, согласно которому отец должен ответить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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#ребёнок
#отец
#коап
#ирина волк
#машины
#автомобиль
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В Минздраве Газы сообщили, что число погибших с начала эскалации превысило 24,6 тыс.
18 января 2024, 17:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Количество погибших в секторе Газа в результате ударов израильских военных превысило отметку в 24,6 тысяч. Об этом представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра написал в телеграм-канале.
Отмечается, что число раненых достигло 61 830 человек. Аль-Кудра подчеркнул, что за прошедшие сутки скончались 172 человека, были ранены 326.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#государство
#смерть
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Россиянин напал на сотрудника ФСБ и угрожал расправой знакомому
В Ингушетии вынесли приговор мужчине, который напал на сотрудника ФСБ
18 января 2024, 17:26

Фото: istock / utah778

В Ингушетии суд приговорил к 2,5 годам принудительных работ мужчину за нападение на сотрудника Федеральной службы безопасности и угрозы убийством знакомому. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России.

28-летнго гражданина признали виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 1 статьи 119 («Угроза причинением тяжкого вреда здоровью») Уголовного Кодекса РФ. Помимо принудительных работ, с россиянина будет удерживаться 10% дохода.

По информации СКР, 22 августа 2022 года мужчина на территории КПП «Хамхи» в Джейрахском районе республики предъявил пограничникам паспорт с истекшим сроком действия. Сотрудники Пограничного управления ФСБ отказались пропускать его, из-за чего мужчина напал на сотрудника и был задержан.

Он оставался под подпиской о невыезде, но в декабре 2022 года уехал в Краснодарский край и угрожал расправой своему знакомому в хостеле.

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#скр
#фсб
#паспорт
#мужчина
#сотрудники
#всу
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В Московской области задержали двух граждан за незаконную охоту на лося
18 января 2024, 17:12

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

«Пойманы на месте преступления»: двух граждан задержали за незаконную охоту. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Можайском лесу были задержаны два человека, которые занимались разделкой незаконно добытой самки лося в охотничьих угодьях.

«Во время надзорного мероприятия в охотничьих угодьях вблизи деревни Бурково Можайского городского округа инспекторами охотнадзора были выявлены два гражданина, которые в темное время суток разделывали тушу лося. В настоящее время любая охота на лося полностью запрещена, а согласно правилам охоты, нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты или продукцией охоты приравнивается к охоте», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что в настоящий момент на граждан по факту преступления возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ.

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