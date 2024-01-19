В Белоруссии задержали агента СБУ, который доставлял через границу БПЛА и оружие

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
В Белоруссии задержали и поместили в СИЗО гражданина Украины, который по заданию СБУ переправлял оружие, БПЛА и взрывчатку на территорию Белоруссии. По информации телеканала «Беларусь 1», он делал схроны с вооружением в лесу.
Телеканал продемонстрировал в эфире кадры допроса украинца Вячеслава Бородия и двух белорусских граждан, выполняющих поручения спецслужб Украины. Первый назвал себя агентов СБУ и ГРУ с позывным «Мангуст».
Замначальник СУ КГБ Белоруссии Константин Бычек рассказал, что сотрудники правоохранительных органов изъяли тайники с взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием.
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Замначальник СУ КГБ Белоруссии Константин Бычек рассказал, что сотрудники правоохранительных органов изъяли тайники с взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием.
«По данным фактам следственным управлением КГБ возбуждено и расследуется уголовное дело. В действиях фигурантов усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями «агентурная деятельность», «измена государству», «акт терроризма» УК. Причем санкция последней статьи предусматривает наказание в виде смертной казни», — добавил Бычек.
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Диана Аванесян