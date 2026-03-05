Некоторые пенсионеры досрочно получат выплаты в марте
Россияне, которым обычно перечисляют пенсию на банковскую карту с 7 по 9 число, в марте получат выплату на день раньше — 6 марта. Об этом 5 марта ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
Как пояснили в фонде, перенос связывают с длинными выходными, приуроченными к Международному женскому дню. Тем, кто получает пенсию через почту, выплаты также могут доставить досрочно.
Это касается получателей, которым пенсию обычно приносят 8 марта — в этот день доставка проводиться не будет. При этом выплаты, запланированные на 7 и 9 марта, почта доставит по обычному графику.
В Социальном фонде уточнили, что вместе с пенсией заранее придут и другие назначенные поступления. Дополнительные заявления подавать не нужно — перечисления пройдут автоматически.
