Некоторые пенсионеры досрочно получат выплаты в марте

05 марта 2026, 12:15

Соцфонд: некоторые пенсионеры получат выплаты раньше срока в марте

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Россияне, которым обычно перечисляют пенсию на банковскую карту с 7 по 9 число, в марте получат выплату на день раньше — 6 марта. Об этом 5 марта ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России.