Заслуженный тренер СССР заявила о дорогой жизни в России

04 марта 2026, 20:59

Тренер Тарасова заявила, что жить в России стало очень дорого

Татьяна Тарасова (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о росте стоимости жизни в России в комментарии Sport24.





Ранее, в январе, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов говорил, что хотел бы получать пенсию в 500 тысяч рублей. По его словам, сейчас размер выплат составляет около 60 тысяч.





«Жизнь стала очень дорогая. Замечаю ли это на себе? Я что, не человек, живущий в своей родной стране? Думаю, все замечают, что жизнь стала дороже. Зарплату еще никому не прибавили», — произнесла Тарасова.