Заслуженный тренер СССР заявила о дорогой жизни в России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о росте стоимости жизни в России в комментарии Sport24.
Ранее, в январе, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов говорил, что хотел бы получать пенсию в 500 тысяч рублей. По его словам, сейчас размер выплат составляет около 60 тысяч.
«Жизнь стала очень дорогая. Замечаю ли это на себе? Я что, не человек, живущий в своей родной стране? Думаю, все замечают, что жизнь стала дороже. Зарплату еще никому не прибавили», — произнесла Тарасова.
На это двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров ответил, что не разделяет позицию Тихонова. Он предложил ориентироваться на средние доходы по стране и подчеркнул, что пенсия многих обычных работников ниже, поэтому поводов для жалоб он не видит.
Ранее в ЦБ посетовали на нежелание молодежи участвовать в программе пенсионных сбережений.