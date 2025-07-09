Некоторые пенсионеры в России получат прибавку к выплатам в августе

09 июля 2025, 17:36

Депутат Гаврилов: некоторым пенсионерам в августе сделают перерасчет выплат

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Некоторым пенсионерам увеличат пенсии в августе текущего. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.





Он уточнил, что поводом для увеличения пенсии является достижение 80-летнего возраста. В этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается и составляет 17 815 рублей.



Кроме того, поводами для перерасчета пенсии могут стать установление первой группы инвалидности и увольнение с работы.





«Август не предполагает общего повышения пенсий для всех, но для отдельных категорий граждан он может стать месяцем существенного увеличения выплат. Система Пенсионного фонда автоматически пересчитывает суммы, если в базу внесены соответствующие данные», — отметил Гаврилов в беседе с «Известиями».

«Мы, как общественная организация, поддерживаем любые меры, направленные на улучшение благополучия, качества жизни и здоровья людей старшего возраста», — добавил Рязанский.