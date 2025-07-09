Некоторые пенсионеры в России получат прибавку к выплатам в августе
Депутат Гаврилов: некоторым пенсионерам в августе сделают перерасчет выплат
Некоторым пенсионерам увеличат пенсии в августе текущего. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Он уточнил, что поводом для увеличения пенсии является достижение 80-летнего возраста. В этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается и составляет 17 815 рублей.
Кроме того, поводами для перерасчета пенсии могут стать установление первой группы инвалидности и увольнение с работы.
«Август не предполагает общего повышения пенсий для всех, но для отдельных категорий граждан он может стать месяцем существенного увеличения выплат. Система Пенсионного фонда автоматически пересчитывает суммы, если в базу внесены соответствующие данные», — отметил Гаврилов в беседе с «Известиями».
Он уточнил, что никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.
Тем временем председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT оценил законопроект, в рамках которого предлагается выплачивать надбавку к пенсии по достижении 70 лет.
«Мы, как общественная организация, поддерживаем любые меры, направленные на улучшение благополучия, качества жизни и здоровья людей старшего возраста», — добавил Рязанский.
По его словам, пенсионерам можно помогать не только деньгами, а оказывать другие формы поддержки, необходимые для людей этого возраста.