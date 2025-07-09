Россиянам раскрыли, кто может получить накопительную часть пенсии

09 июля 2025, 07:20

Доцент Гиринский: Женщины могут получить накопительную пенсию в 55 лет, а мужчины в 60

Фото: iStock/mars58

Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет имеют право на получение накопительной части своей пенсии, однако существуют важные условия. Об этом агентству «Прайм» сообщил кандидат экономических наук и доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.







«Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам», — указал он.