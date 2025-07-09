Россиянам раскрыли, кто может получить накопительную часть пенсии

Доцент Гиринский: Женщины могут получить накопительную пенсию в 55 лет, а мужчины в 60
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Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет имеют право на получение накопительной части своей пенсии, однако существуют важные условия. Об этом агентству «Прайм» сообщил кандидат экономических наук и доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.



«Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам», — указал он.
Если сумма накопительной пенсии не превышает 412 тысяч рублей, гражданин имеет право на ее единовременное получение. В случае, когда накопления больше указанной суммы, доступна только ежемесячная выплата.

Узнать размер своих накоплений можно через портал Госуслуги, в отделениях МФЦ, Страхового фонда России (СФР) или своего негосударственного пенсионного фонда (НПФ).

Для оформления выплаты необходимо обратиться непосредственно в ту организацию, где хранятся пенсионные накопления – либо в СФР, либо в НПФ. ​

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Мария Моисеева

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