В Госдуме сомневаются в возможности введения надбавок к пенсии с 70 лет

09 июля 2025, 13:25

Депутат Бессараб: требование вводить надбавки к пенсии с 70 лет вряд ли легко примут

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Законопроект о надбавках к пенсии с 70 лет вряд ли будет утверждён в России, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Депутат пояснила, что данная инициатива была сформирована из ранее действовавшего закона, согласно которому надбавки к страховой пенсии предусмотрены для граждан с инвалидностью I группы при достижении 80 лет.

«Как правило, люди, достигшие возраста 80 лет, просто обращались во врачебную комиссию, и та устанавливала им инвалидность I группы на основании достигнутого возраста», — пояснила Бессараб «Ленте.ру».

«Ведь эта надбавка предполагает именно необходимость постоянного постороннего ухода, необходимость повышенной оплаты стоимости медицинских услуг, возможно, медикаменты какие-то закупаются для гражданина в таком возрасте», — сказала депутат.