В Госдуме сомневаются в возможности введения надбавок к пенсии с 70 лет
Депутат Бессараб: требование вводить надбавки к пенсии с 70 лет вряд ли легко примут
Законопроект о надбавках к пенсии с 70 лет вряд ли будет утверждён в России, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат пояснила, что данная инициатива была сформирована из ранее действовавшего закона, согласно которому надбавки к страховой пенсии предусмотрены для граждан с инвалидностью I группы при достижении 80 лет.
«Как правило, люди, достигшие возраста 80 лет, просто обращались во врачебную комиссию, и та устанавливала им инвалидность I группы на основании достигнутого возраста», — пояснила Бессараб «Ленте.ру».Она уточнила, что сейчас надбавки к пенсии в 80 лет начисляются без подтверждения инвалидности.
По словам Светланы Бессараб, новый законопроект так легко не пройдёт, потому что как минимум необходимо заключение медицинского сообщества: являются ли граждане 70 лет настолько же беспомощными, как инвалиды I группы или достигшие 80-летнего возраста.
«Ведь эта надбавка предполагает именно необходимость постоянного постороннего ухода, необходимость повышенной оплаты стоимости медицинских услуг, возможно, медикаменты какие-то закупаются для гражданина в таком возрасте», — сказала депутат.Напомним, что с 1 августа сразу несколько категорий граждан России попадут под повышение пенсионных выплат. Так, в 2,15 раза увеличится размер надбавки к пенсии у тех, кому в июле исполнилось 80 лет или была оформлена инвалидность первой группы.