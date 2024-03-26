Финансист Кричевский: Экономические форумы не отменят в этом году из-за угроз

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Финансовый эксперт Алексей Кричевский высказал мнение о том, что отмены экономических форумов в России из-за террористических угроз в этом году не будет.
«Во-первых, охрана на форумах совершенно фантастического уровня, а весь персонал проходит различные проверки, и их серьёзность обычно зависит от уровня мероприятия. Во-вторых, проверяются и сами помещения. В-третьих, всё-таки лучше надеяться, что это разовая история и катастроф подобного рода мы больше не увидим», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Кричевский.
Ранее сообщалось, что МЧС России проводит мероприятия по реализации информационной политики, направленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также по снижению их негативных последствий.
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