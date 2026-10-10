Ушаков: Путин и Трамп беседовали полтора часа, никто не хотел класть трубку первым

10 октября 2026, 02:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продлился полтора часа, при этом никто из собеседников не спешил класть трубку первым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.