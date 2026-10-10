Ушаков: Путин и Трамп беседовали полтора часа, никто не хотел класть трубку первым
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продлился полтора часа, при этом никто из собеседников не спешил класть трубку первым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.
По его словам, беседа Путина и Трампа, которая состоялась 9 октября, получилась дружеской и насыщенной. Во время разговора подробно обсуждалась подготовка масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки. Путин отметил, что ценит внимание, которое руководство США уделяет диалогу с РФ.
Американский лидер, в свою очередь, выразил готовность общаться с президентом России «и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день». Отвечая на вопрос о том, кто первым положил трубку, Ушаков заявил, что Путин и Трамп сделали это одновременно.
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