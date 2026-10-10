В Кузбассе мощное землетрясение напугало жителей и оставило трещины в домах

10 октября 2026, 06:12

SHOT: На юге Кемеровской области произошло мощное землетрясение

Фото: iStock/SteveCollender

На юге Кемеровской области произошло сильное землетрясение, некоторые жильцы в панике выбежали из своих домов на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.