В Кузбассе мощное землетрясение напугало жителей и оставило трещины в домах
На юге Кемеровской области произошло сильное землетрясение, некоторые жильцы в панике выбежали из своих домов на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Подземные толчки ощущались около четырёх часов утра в Киселёвске, Прокопьевске, Краснобродском, Белове и части Новокузнецка. По словам местных жителей, мебель буквально «ходила ходуном» в квартирах, а посуда в шкафах гремела. На стенах некоторых домов появились серьёзные трещины. Уточняется, что в Гурьевском округе начали проверять здания на повреждения.
Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах к северо-западу от Киселёвска. Магнитуда составила 4,8, а глубина очага — около пяти километров. Интенсивность сотрясений в эпицентре оценили в шесть баллов, что соответствует категории «сильное».
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