Из-за атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область пострадал мужчина, есть повреждения на земле
Слюсарь: Мужчина пострадал при воздушной атаке ВСУ на Ростовскую область
В Ростовской области из-за налета БПЛА ВСУ пострадал мужчина. Его доставили в больницу, где медики оказывают пациенту необходимую помощь. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он добавил, что в разных районах Ростова несколько многоквартирных домов получили повреждения — сейчас там ликвидируют возгорания. Жильцов эвакуировали, информация о возможных пострадавших уточняется. Кроме того, оказался повреждён железнодорожный мост.
«Движение поездов в оба направления остановлены. (...) Экстренные службы работают на месте происшествия», — пояснил Слюсарь.По его сведениям, в Батайске украинский беспилотник попал в незаселённую многоэтажку в жилом комплексе. Идет устранение пожара. Губернатор предупредил, что в регионе все еще сохраняется беспилотная опасность.