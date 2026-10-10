Из-за атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область пострадал мужчина, есть повреждения на земле

10 октября 2026, 06:49

Слюсарь: Мужчина пострадал при воздушной атаке ВСУ на Ростовскую область

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ростовской области из-за налета БПЛА ВСУ пострадал мужчина. Его доставили в больницу, где медики оказывают пациенту необходимую помощь. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.





Он добавил, что в разных районах Ростова несколько многоквартирных домов получили повреждения — сейчас там ликвидируют возгорания. Жильцов эвакуировали, информация о возможных пострадавших уточняется. Кроме того, оказался повреждён железнодорожный мост.



«Движение поездов в оба направления остановлены. (...) Экстренные службы работают на месте происшествия», — пояснил Слюсарь.