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Из-за атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область пострадал мужчина, есть повреждения на земле

Слюсарь: Мужчина пострадал при воздушной атаке ВСУ на Ростовскую область
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ростовской области из-за налета БПЛА ВСУ пострадал мужчина. Его доставили в больницу, где медики оказывают пациенту необходимую помощь. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.



Он добавил, что в разных районах Ростова несколько многоквартирных домов получили повреждения — сейчас там ликвидируют возгорания. Жильцов эвакуировали, информация о возможных пострадавших уточняется. Кроме того, оказался повреждён железнодорожный мост.

«Движение поездов в оба направления остановлены. (...) Экстренные службы работают на месте происшествия», — пояснил Слюсарь.
По его сведениям, в Батайске украинский беспилотник попал в незаселённую многоэтажку в жилом комплексе. Идет устранение пожара. Губернатор предупредил, что в регионе все еще сохраняется беспилотная опасность.
Мария Моисеева

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