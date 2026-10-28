Петербург и Подмосковье вошли в пятёрку лидеров по рождаемости двойняшек
Санкт-Петербург занял третье место среди лидеров по рождаемости двойняшек
В Санкт-Петербурге за первые девять месяцев 2026 года в 270 семьях родились двойни, еще в трех случаях на свет появились тройняшки. По числу многоплодных родов Северная столица заняла третье место среди регионов России, следует из данных Социального фонда России.
Лидером рейтинга стали Москва и Московская область. Согласно статистике электронных родовых сертификатов, за отчетный период в медицинских учреждениях столичного региона зарегистрировали 1075 случаев рождения двойняшек и 13 случаев появления тройняшек.
«Согласно данным электронных родовых сертификатов, оформленных медицинскими организациями, в роддомах московского региона два ребенка за одни роды появились 1075 раз, а три — 13», — передает сведения «Петербургский дневник».
Второе место по количеству родов с появлением нескольких детей занял Краснодарский край. Здесь двойни родились в 325 семьях, а тройни — в четырех.
В пятерку регионов с наибольшим числом случаев рождения двойняшек также вошли Республика Дагестан, где зафиксировали 249 таких родов, и Свердловская область с показателем 233.