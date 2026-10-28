Петербург и Подмосковье вошли в пятёрку лидеров по рождаемости двойняшек

28 октября 2026, 14:54

Санкт-Петербург занял третье место среди лидеров по рождаемости двойняшек

Фото: iStock/Vad-Len

В Санкт-Петербурге за первые девять месяцев 2026 года в 270 семьях родились двойни, еще в трех случаях на свет появились тройняшки. По числу многоплодных родов Северная столица заняла третье место среди регионов России, следует из данных Социального фонда России.





Лидером рейтинга стали Москва и Московская область. Согласно статистике электронных родовых сертификатов, за отчетный период в медицинских учреждениях столичного региона зарегистрировали 1075 случаев рождения двойняшек и 13 случаев появления тройняшек.





«Согласно данным электронных родовых сертификатов, оформленных медицинскими организациями, в роддомах московского региона два ребенка за одни роды появились 1075 раз, а три — 13», — передает сведения «Петербургский дневник».