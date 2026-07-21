Некоторые россияне со следующего года станут автоматически получать налоговые льготы
С 2027 года некоторые категории граждан освобождаются от обязанности подтверждать льготы по имущественному налогу. Это касается людей с инвалидностью, имеющих специально оборудованные автомобили, многодетных семей с тремя и более детьми, а также жителей, эвакуированных с территорий, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом «Газете.Ru» сообщил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов.
По его словам, со следующего года льготы будут предоставляться некоторым россиянам автоматически, поскольку ФНС будет получать необходимую информацию от соответствующих ведомств. Например, люди с ограниченными возможностями здоровья, которым были предоставлены специально оборудованные автомобили от социальных служб и региональных органов, смогут без дополнительных заявлений воспользоваться льготой по транспортному налогу.
Гибатдинов отметил, что на федеральном уровне уже действуют льготы по транспортному налогу для Героев СССР и РФ, полных кавалеров ордена Славы, инвалидов I и II групп (на одно транспортное средство по выбору), ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей. В отдельных регионах могут быть предусмотрены дополнительные льготы. Кроме того, с 2027 года многодетные семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей или детей до 23 лет, обучающихся очно, автоматически получат льготы по земельному налогу и налогу на имущество.
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