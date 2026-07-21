Некоторые россияне со следующего года станут автоматически получать налоговые льготы

21 июля 2026, 09:14

Сенатор Гибатдинов: многодетным не нужно будет заявлять о праве на льготы

Фото: iStock/blinow61

С 2027 года некоторые категории граждан освобождаются от обязанности подтверждать льготы по имущественному налогу. Это касается людей с инвалидностью, имеющих специально оборудованные автомобили, многодетных семей с тремя и более детьми, а также жителей, эвакуированных с территорий, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом «Газете.Ru» сообщил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов.