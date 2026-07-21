Подольская больница получила новое офтальмологическое оборудование
Современное операционное и диагностическое оборудование поступило в офтальмологические отделения Подольской областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Технический парк отделения, расположенного по адресу: Парковый проезд, 9, корпус 1, пополнился щелевыми лампами для исследования структур глаза, офтальмоскопами для осмотра глазного дна, устройством для измерения параметров глаза перед операциями, автоматическим периметром для диагностики полей зрения и стереомикроскопом для хирургических вмешательств.
«Щелевую дампу получило также отделение на Больничном проезде, 4а», — отмечается в сообщении.Благодаря новому оборудованию диагностика стала более доступной и точной.