Подольская больница получила новое офтальмологическое оборудование

21 июля 2026, 09:01

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Современное операционное и диагностическое оборудование поступило в офтальмологические отделения Подольской областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Технический парк отделения, расположенного по адресу: Парковый проезд, 9, корпус 1, пополнился щелевыми лампами для исследования структур глаза, офтальмоскопами для осмотра глазного дна, устройством для измерения параметров глаза перед операциями, автоматическим периметром для диагностики полей зрения и стереомикроскопом для хирургических вмешательств.





«Щелевую дампу получило также отделение на Больничном проезде, 4а», — отмечается в сообщении.