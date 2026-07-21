Достижения.рф

Подольская больница получила новое офтальмологическое оборудование

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Современное операционное и диагностическое оборудование поступило в офтальмологические отделения Подольской областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Технический парк отделения, расположенного по адресу: Парковый проезд, 9, корпус 1, пополнился щелевыми лампами для исследования структур глаза, офтальмоскопами для осмотра глазного дна, устройством для измерения параметров глаза перед операциями, автоматическим периметром для диагностики полей зрения и стереомикроскопом для хирургических вмешательств.

«Щелевую дампу получило также отделение на Больничном проезде, 4а», — отмечается в сообщении.
Благодаря новому оборудованию диагностика стала более доступной и точной.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0