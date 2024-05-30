Некоторых российских пенсионеров ждет повышение выплат в июне

В июне пенсионные выплаты повысят двум категориям россиян: тем, кто достиг возраста 80 лет в мае, а также работающим пенсионерам, которые ушли с работы в апреле. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм».