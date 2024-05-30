Некоторых российских пенсионеров ждет повышение выплат в июне

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В июне пенсионные выплаты повысят двум категориям россиян: тем, кто достиг возраста 80 лет в мае, а также работающим пенсионерам, которые ушли с работы в апреле. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм».
Виноградов отметил, для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, фиксированная надбавка к пенсии будет удвоена в два раза. В 2024 году эта доплата составит 8134 рубля 88 копеек, что повысит общую сумму надбавки до 16 269 рублей. Подавать дополнительные заявления не нужно, поскольку перерасчет производится автоматически.
Еще одна категория россиян — уволившиеся в позднее время. Так как работающим пенсионерам не полагается индексация, перерасчет их пенсии происходит после выхода на заслуженный отдых.
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Еще одна категория россиян — уволившиеся в позднее время. Так как работающим пенсионерам не полагается индексация, перерасчет их пенсии происходит после выхода на заслуженный отдых.
«Увеличение пенсии происходит уже через второй месяц после увольнения», — подчеркнул Виноградов.Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак